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公園預定地疑似有城牆石 柯：北門正在蓋快來搬

2017-04-12  12:24

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲今早主持萬華區里長座談會，日善里長蕭進德陳情，希望市府能徵收411號公園預定地的畸零地，讓公園有個可以進出的大門，另外，針對公園內仍留有疑似台北牆的城牆石，民政局長藍世聰建議應儘快請專家進行鑑定，將來可作為公園意象；柯文哲則開玩笑說，北門正在蓋，還缺哪些石頭可以趕快來搬。

蕭進德表示，在郝市府時代還曾到公園處開了幾次會議，但柯市長上任後就沒有動作了，畸零地沒有徵收，公園沒有正門，而且公園不但沒有花，雜草還一堆，也沒有燈，要民眾如何使用？已跟畸零地的私地主溝通，對方願意接受徵收。

公園處解釋，411號公園公有地部分達到95％，加上公園的進出使用也沒有問題，畸零地的徵收沒有急迫性，因此目前沒有徵收計畫，也是排滿後面的。由於鄰近畸零地的區域有大片圍牆，柯文哲起先建議將圍牆拆掉，但公園處表示，那是以前城堡的圍牆，有些價值不太敢拆。

對此，柯疑惑反問，「城堡？什麼城堡？」經現場其他官員更正，疑似是台北城的遺構，柯秒回是就是、不是就不是，又不是要拿去丟掉，還開玩笑表示，現在北門正在蓋，缺建材趕快來搬。民政局長藍世聰則跳出來緩頰指，若確認是古蹟就是台北市的寶，整個公園開闢後，說不定就是因為城牆，讓很多人去。

不過，柯文哲看著公園現況照片忍不住吐槽，現在哪有像公園，草地還差不多！最後指示公園處依都市計畫觀點和成本效益，評估是否需要開闢公園，之後再編列預算進行徵收跟美化。

此外，福星里長李黃玉根建請將中興國小公宅基地和西寧國宅改建，都納入洛陽停車場在開發案中進行整體規劃，其中，西寧國宅雖未達年限，但因屋況破漏不堪使用，里長希望洛陽停車場開發時，可以考慮西寧國宅的進退。

都發局表示，目前的開發戰略是先中興國小、再洛陽停車場，西寧國宅最後，因考慮西寧國宅尚未到報廢年限，且在民國99年時，市府也曾投入3千多萬進行西寧國宅外牆整修。柯文哲要求都發局內部討論整體規劃和計畫後，讓里長心裡有個底，也可提出討論意見。

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  • 台北市長柯文哲今早主持萬華區里長座談會。（記者沈佩瑤攝）

    台北市長柯文哲今早主持萬華區里長座談會。（記者沈佩瑤攝）

  • 柯文哲看著411號公園現況照片忍不住吐槽，現在哪有像公園，草地還差不多！（北市府提供）

    柯文哲看著411號公園現況照片忍不住吐槽，現在哪有像公園，草地還差不多！（北市府提供）

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