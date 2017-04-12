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懸宕20年的掩埋場該有答案了
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立委要求機師全面酒測 民航局承諾2週內檢討

2017-04-12  10:18

〔記者蕭玗欣／台北報導〕國籍航空近日連續發生兩起機師酒測超標事件，今天在交通委員會有多位立委關切。有立委表示，汽車酒駕最嚴重處2年以下有期徒刑，機師酒駕只會被開除、罰款6萬，完全不用負刑事責任，擬提案修法機師在機場酒測超標就視同執行職務，並要求民航局全面酒測。民航局則承諾將在2週內檢討可行方向。

遠東航空和華信航空分別在3月7日、4月4日被爆出機師在航站被測出酒測值超標，當下立即遭航空公司開除。

立委洪慈庸表示，過去15年發生3件機師酒測超標，其中2件就發生在近2個月，且都在最後一關航站抽測才被發現，很顯然航空公司檢查部分出現問題。

立委鄭寶清質疑，國籍航空抽測比例不到3成，會不會太低？這兩個案例都顯示只靠航空公司和機師個人自律根本不夠，要求民航局2周後執行全面酒測。鄭寶清表示，委員會將提出修法，未來機師只要喝酒在機場被抓到就視同執行職務，罰則也應加重。

民航局局長林國顯表示，這些機師確實自律能力太差，但只要公司文化嚴格不一定要實施全面酒測。航空公司也曾反映外站要實施全面酒測確實有困難，且桃園機場同時間有數十架飛機要出去，若執行全面酒測恐會延誤飛行時間，目前僅規劃提高至5成以上，是否執行全面酒測2週內會檢討可行方向。

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  • 民航局長林國顯承諾兩週內檢是討是否全面酒測機師。（資料照，記者方賓照攝）

    民航局長林國顯承諾兩週內檢是討是否全面酒測機師。（資料照，記者方賓照攝）

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