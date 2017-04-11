檢察官強制處分權 法界看法大不同

2017-04-11 23:26

〔記者黃欣柏／台北報導〕隨著檢察官定位被列入司改議題，院檢雙方對強制處分權的歧見也浮上檯面，擔任第三組司改會議委員的高等法院法官林孟皇，主張檢察官的強制處分權有濫權疑慮，應挪交法院處理，但也有法界人士認為各項處分應分開探討，尤其限制出境的處分有其急迫性，仍應以事後審查為宜，否則恐造成司法漏洞。

林孟皇指出，德、日等國設有「預審」制度，明訂對犯罪嫌疑人的強制手段須由預審法官處理，我國卻是讓檢察官扮演預審法官的角色，雖然羈押、搜索及監聽等權限已陸續回歸法院，但檢方現在仍有拘提、具保、責付、限制住居等強制處分權，如要建立保障人權的法治社會，就應讓檢察官徹底脫去預審法官的外衣。

林孟皇舉例，3年前清大學生魏揚被認定是攻佔行政院的「首謀」，檢方將其他罪嫌較輕的學生分別諭令交保或限制住居，另將魏依妨害公務等罪嫌向法院聲請羈押，結果最後法院裁定將魏無保釋放，兩相對照下顯然不合理，「難怪台灣司法公信力始終不彰！」

但曾任台北地檢署檢察官的律師絲漢德認為，限制出境、限制住居等處分常有急迫性，較難由法院進行事前審查，民眾依現行制度已可向法院聲請撤銷檢察官的強制處分，並非沒有救濟管道，目前應無修改的急迫性；至於拘提，因涉及人身自由的限制，國外確實多由法院主導，交由法官處理是可討論的方向。

同樣曾任北檢檢察官的律師胡原龍認為，不管是拘提或限制出境，只要相關權限挪給法官，都能可以找出實務上的運作方法，因此問題並不在於急迫性，而在於檢察官的定位為何，此事與偵查主體的確立環環相扣，不能寄望在短時間內找到藥方，相關單位還是應從長計議。