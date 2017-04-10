323攻占政院多人判無罪 政院 ：尊重司法判決

2017-04-10 15:55

〔記者羅添斌／台北報導〕2014年太陽花學運期間發生的「占領行政院」案，多人遭到起訴，台北地方院今宣判，被控煽惑罪的魏揚等8人無罪，另有11人因妨害公務或毀損公務罪遭判有罪，各被判3至5個月，可易科罰金。

行政院發言人徐國勇今天下午表示，對司法判決表示尊重。

熟悉法律的政府相關人士說，台灣對妨害公務的罪責不高，只要不是聚眾滋事的首謀，而僅是與警方言語衝突、推擠等等一般可能會發生的行為，若會判有罪，一般都是在5個月以下，同時都可易科罰金，不大容易有判6個月以上者，因此6個月以上就要執行。。

他表示，以台北地院今天的判決為例，在占領行政院案中，被控煽惑罪的魏揚等8人都被判無罪，其他11人因妨害公務或毀損公務罪遭判有罪，各被判3至5個月，可易科罰金，他說，這與法律界人士普遍性的認知是相同的。