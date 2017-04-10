台胞證遭註銷 李凈瑜無法飛北京探望夫婿

李明哲妻子李淨瑜的台胞證遭中國註銷，原本預計今日下午搭機前往北京，行程被迫取消，在機場由台灣NGO成員召開記者會。（記者姚介修攝）

2017-04-10 15:28

〔記者姚介修／桃園機場報導〕原本預計下午搭機前往北京救援夫婿李明哲的太太李凈瑜，10日中午在櫃檯辦理報到手續時，被告知台胞證已被註銷無法使用，李凈瑜在機場指出，基於人道的訴求想去探望夫婿，沒想到也會遭遇中國的阻擾，她感到非常訝異，也只能無語問蒼天。

前民進黨黨工李明哲前往大陸後失聯，妻子李凈瑜10日上午約11時抵達桃園機場第2航廈，準備搭機前往北京，她預訂搭乘的班機雖然是用長榮航空的編號是BR代號的航班，實際上這班飛機由中國國際航空公司飛航與操作，BR只是共掛班號，地勤業務則由國航委託華航辦理。

李凈瑜在NGO成員陪同下在櫃檯報到，當把護照及台胞證交給櫃台人員後，櫃檯就告訴她無法受理她的報到登機手續。李凈瑜詢問是從那一個單位得到訊息？櫃台人員回覆「是北京公司通知我們的」，李凈瑜平靜的說：「我了解！」其他陪同人員接著詢問北京何時通知？用什麼模式通知？櫃台人員簡短回答「無法告知」。

李凈瑜馬上在出境大廳發表聲明指出，前往桃園機場途中接到陸委會傳來消息，告知她的台胞證被註銷，讓她感到震驚、難過，她一個弱女子前往探視丈夫，大陸政府要用這麼強大的力量來阻止她，有需要嗎？

她也表示，中國方面阻止她的動機、目的、企圖之所在，向外界證實中國方面在逮捕李明哲背後所存在的政治陰謀，做為如此強大的國家，透過如此不堪入目的小動作，她只能無語問蒼天。

李凈瑜再指出，她的訴求態度很清楚，只是一個人道的請求，但是大陸政府卻用一個藐視人道的管道告訴她，並且行恫嚇之實，讓她非常訝異，最後李凈瑜對台灣方面喊話，相信她的國家不會遺棄人民，也期待她的國家會為人民做些什麼。

據瞭解，中國方面早在上星期就很明確通知相關單位會「拒絶她入境」，今天她也將會被航空公司以「沒有合法旅行證件」拒絶她搭機。

李明哲妻子李淨瑜的台胞證遭中國註銷，原本預計今日下午搭機前往北京，行程被迫取消，在機場由台灣NGO成員召開記者會。（記者姚介修攝）

李明哲妻子李淨瑜的台胞證遭中國註銷，原本預計今日下午搭機前往北京，行程被迫取消，在機場由台灣NGO成員召開記者會。（記者姚介修攝）