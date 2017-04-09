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八百壯士挺柱大會 洪：國民黨不該提年改版本

2017-04-09  20:41

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席洪秀柱今晚參加「捍衛八百壯士同心挺柱大會」，她在致詞時表示，對於年金改革議題，國民黨不該提年改版本，因為那是「設局」，民進黨完全執政要完全負責，國民黨想的是將來若執政，要如何能翻轉不公不義。

對於年金改革議題，洪秀柱今參加八百壯士挺柱活動時表示，年金改革是複雜議題，牽扯信賴保護原則，她不反對年金改革，政府不能汙名化軍公教警消，製造社會對立跟仇恨，若進行任何改革「請先向這些朋友道歉」，並告訴年改版本精算的基礎，資訊公開，不能關起門，無視外面聲音。

洪秀柱強調，年金改革還牽涉憲法、溯及既往、信賴保護等問題，這些問題沒解決，就要拿出版本強行過關，還逼迫國民黨拿出版本，「國民黨不該拿出版本」，因為完全執政要完全負責，不可以和稀泥，她也告訴立院黨團，這是民進黨設局，不提版本不代表國民黨沒想法和做法。

洪秀柱認為，民進黨在立院強行通過年改版本的可能性很高，問題是要如何去抨擊他們違法違憲的版本，並讓全民了解，以及將來執政，要如何翻轉不公不義。

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  • 國民黨主席洪秀柱今晚參加「捍衛八百壯士同心挺柱大會」時表示，對於年金改革議題，國民黨不該提年改版本。（記者廖振輝攝）

    國民黨主席洪秀柱今晚參加「捍衛八百壯士同心挺柱大會」時表示，對於年金改革議題，國民黨不該提年改版本。（記者廖振輝攝）

  • 國民黨主席洪秀柱（前）今晚出席「捍衛八百壯士 同心挺住」大會，洪秀柱表示，國民黨不該提年改版本。（記者廖振輝攝）

    國民黨主席洪秀柱（前）今晚出席「捍衛八百壯士 同心挺住」大會，洪秀柱表示，國民黨不該提年改版本。（記者廖振輝攝）

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