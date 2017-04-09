一例一休 謝金河批林全：不知底層民眾的生活
2017-04-09 09:53
〔即時新聞／綜合報導〕一例一休上路造成多方怨言，財信傳媒董事長謝金河已多次提出批判，最近更加碼指，直指批行政院長林全「習慣喝紅酒、當大學教授、坐領千萬元獨董年薪…不知底層民眾的生活」，認為小英政權正面臨危機。
謝金河在《財訊》的專欄中，引用前副總統吳敦義的說法，指國民黨丟掉政權的關鍵，包括馬前總統堅持油電雙漲、復徵證所稅、提高個人綜所稅率及健保補充費；而一例一休造成的衝擊，更是小英政府千萬大意不得的警訊。
他指出，南投縣長林明溱大罵造成三輸、央行總裁彭淮認為「沒有彈性，最終可能失敗」，而林全「習慣喝紅酒、當大學教授、坐領千萬元獨董年薪…不知底層民眾的生活」。
謝金河也舉陳菊高民調數字指出，「原因無他，是陳菊市長懂得與市民交心，傾聽市民的聲音」，但小英總統曾說「謙卑、謙卑、再謙卑！」，本應是執政者必須記在心中的守則，但「小英政府任內端出的一例一休，到目前為止，負面評價居多」，小英總統還說企業沒有詳讀勞基法的每一條條文，「星星之火可以燎原，執政者志得意滿的時候，就是政權危機的開端」。
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