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臉書發文激勵獲好評 柯：跌倒站起來就好

柯文哲稍後在臉書發文表示，「跌倒了，再站起來就好，然後還是勇敢的衝到終點。」還呼籲#說好了不改圖的。（記者沈佩瑤翻攝自臉書）

2017-04-07  18:40

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲今早到世大運場館台北田徑場視察整建成果，還親自下場「試跑」，不料，柯文哲才剛起跑，便因重心不穩而跌了個狗吃屎，讓現場工作人員瞬間嚇傻。柯文哲稍後在臉書發文表示，「跌倒了，再站起來就好，然後還是勇敢的衝到終點。」還呼籲#說好了不改圖的；不過，網友們不但瘋狂爭相發表P圖作品，還加碼在留言中推出「柯P跌倒產生器」，但也有不少網友幫柯文哲加油，肯定市長的「精彩表現」。

柯文哲今早前往視察並體驗剛剛整建完成的世大運場館台北田徑場，試跑時卻不慎「仆街」，會後受訪時柯打趣說，跑道不錯，很有彈性。稍後也在臉書發文說，「跌倒了，再站起來就好，然後還是勇敢的衝到終點。」同時，不忘盡責幫世大運宣傳，還標籤#說好了不要改圖的。

發文一出，不但有將近4萬名網友按讚，更在網路上引發「柯P仆街梗圖大賽」，還有網友分享「柯P跌倒產生器」。上百筆留言中，也有不少網友肯定柯P，並給予加油；「成為火影的路上一定會跌倒加油」、「可是文哲，這圖不改傷心肝啊」、「第一次看到官員這麼認真的跑」、「史上最療癒的市長!!! 加油」。

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  • 網友加碼推出「柯P跌倒產生器」。（記者沈佩瑤翻攝自網路）

    網友加碼推出「柯P跌倒產生器」。（記者沈佩瑤翻攝自網路）

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