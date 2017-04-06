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政府捐助165個財團法人 都將列入高密度管理

2017-04-06  21:00

〔即時新聞／綜合報導〕行政院會今天通過「財團法人法」草案，未來如蔣經國國際學術交流基金會等原本不受政府監管的財團法人都將被政府納入管理，目前初估對象有165家，他們在民國105年的基金收支約新台幣2500億元。

165個財團法人去年收支2500億

現階段由中央政府捐助的165個財團法人中，有43家因政府捐助不到5成，導致政府無法進行高密度管理，部分已喪失當初設立的目的，淪為少數人掌控如同私產，不過行政院長林全今在行政院院會拍板通過「財團法人法草案」，內容中定義，針對政府捐助的財團法人，未來政府將採取高密度管理，並解決肥貓問題，像是董監事席次需按捐助比例分配、董監事原則上為無給職、不可領雙薪等。若是政府捐助的財團法人無法達成當初成立目的，政府得命其解散。

政府捐助遭稀釋 仍需照原捐助比例分配董監席次

《中央社》報導，在這165個財團法人中，初估中央政府捐助逾5成的財團法人共122家，另外政府有捐助、但未達到5成的則有43家。如果是原本成立時政府捐助有超過5成，後來因民間捐助稀釋、導致政府捐助不到5成者，仍需照原始捐助比例分配董監事席次。

法務部次長陳明堂則指出，包含蔣經國基金會、郵政協會、電信協會等，都是適用該法的規範對象。

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  • 行政院長林全今在行政院院會拍板通過「財團法人法草案」，未來原本不受政府監管的財團法人也都將被政府納入管理。（資料照，記者黃耀徵攝）

    行政院長林全今在行政院院會拍板通過「財團法人法草案」，未來原本不受政府監管的財團法人也都將被政府納入管理。（資料照，記者黃耀徵攝）

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