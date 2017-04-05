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預估對決賴清德 姚立明：柯文哲恐拿不到10萬票

2017-04-05  22:37

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲日前一席反對「去蔣化」言論持續發酵，曾任柯文哲競選總幹事的姚立明也在政論節目預言，柯P的論述不但無法得到「藍票」，2018市長選舉「不見得能超過10萬票」。

姚立明於「新台灣加油」表示，柯文哲一席反對「去蔣化」言論，不但使他拿不到藍營及綠營選民的選票，就連白色力量的「白票」也拿不到，關於「去蔣化」議題，姚立明則用當時選舉的口號「沒有共同的過去，但一定可以有共同的未來」回應柯，沒有歷史的真相，不可能有共同的未來。

此外，姚立明也分析2018台北市長選舉的選情，他預估，民進黨若派出台南市長賴清德出來較勁，不但能囊括綠營的選票，甚至還會吸收白色力量的選民，到時候「柯文哲不見得能超過10萬票」。

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  • 台北市長柯文哲日前一席反對「去蔣化」言論持續發酵。（資料照，記者方賓照攝）

    台北市長柯文哲日前一席反對「去蔣化」言論持續發酵。（資料照，記者方賓照攝）

  • 姚立明分析2018台北市長選舉的選情，他預估，如果民進黨派出台南市長賴清德出來較勁，「柯文哲不見得能超過10萬票」。（圖擷自三立新聞）

    姚立明分析2018台北市長選舉的選情，他預估，如果民進黨派出台南市長賴清德出來較勁，「柯文哲不見得能超過10萬票」。（圖擷自三立新聞）

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