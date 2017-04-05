蔡正元點名馬未替蔣說公道話 吳敦義：他又幹嘛

2017-04-05 18:47

〔即時新聞／綜合報導〕前總統蔣介石今逝世42週年，國民黨政策會執行長蔡正元下通令，所有國民黨人員在蔣介石與228事件等歷史上只有1個標準答案，就是「蔣介石不是殺人兇手」，他甚至點名馬英九未幫蔣說公道話。對此，吳敦義下午出席活動時回應，「他又砲轟馬英九幹嘛，沒有理由啊！」

吳敦義出席「紀念蔣公座談會」時，回應蔡正元點名馬英九未替蔣介石說公道話一事，吳表示「我們都講公道話阿，他又砲轟馬英九幹嘛，沒有理由啊！」馬英九8年來對國家貢獻很多，也許「蔡先生有不同角度觀點」，就如同蔣介石就算有豐功偉業，恐怕也有人會挑剔東、挑剔西，也會有人討論228事件蔣介石是不是要負責任。「君子之過也，如日月之食焉」，不能片面認為一件事情有爭議，就否定馬對國家的貢獻，這是不公道的。