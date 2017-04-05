羅智強讚蔣中正對台經濟貢獻 鄉民一句話突破盲點！
2017-04-05 11:25
〔即時新聞／綜合報導〕今天是蔣中正逝世42週年紀念日，名嘴羅智強則是在臉書分享蔣的貢獻，認為台灣經濟奇蹟、小龍傳奇是蔣治理台灣的功勞，這樣的言論引起兩極看法，鄉民則是反酸說「現代化過程中哪個國家都會起飛啊」！
羅智強認為，不管是二二八事件或白色恐怖時期，許多人蒙冤受難，身為國家領導人的蔣介石，當然有責任，現在是民主時代，臧否人物，沒什麼不可，他也贊成還原二二八與白色恐怖時期的真相，還給蒙冤者清白，但反省二二八目的，是要讓悲劇留在過去，而不是把仇恨展向未來。
羅智強說，蔣中正功過應該都談，「若宏觀大局，蔣中正對台灣、對中華民族、對世界大局的功勞，小龍奇蹟尚只是其一」，而當時處於國共內戰，若當年蔣未退守台灣，台灣很可能收入共產黨治下，那台灣今天還有民主政治、人權法治嗎？「讓台灣免於赤化，而能一步一步的發展經濟、推進民主，這些，都是蔣中正，對台灣不可磨滅的功勞」。
這樣言論，引起討論，粉絲認同說，「如果沒有蔣中正，台灣早被解放。不是嗎？」「蔣公是最偉大的人沒有蔣公那來的中華民國」；PTT鄉民則是反駁說，「權貴們多儘是享受」、「真的不是阿...蔣介石的目的只有反攻大陸而已」、「沒殺掉台灣精英的話台灣會更好」 、「台灣的經濟奇蹟是台灣人自己打拼出來的」、「現代化過程中哪個國家都會起飛啊」、「是小蔣建設台灣 不是老蔣好嗎？」「明明就是靠美國老爸...」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 周刊爆與吳志剛閃分內幕 李婉鈺說話了
- 有來者不拒的親和力...綠營戰將搶著找她站台！
- 劍龍級更新有進展 中科院︰技術可助潛艦國造
- 反年改充斥謠言 綠委批林國春「其心可誅」
- 潛艦國造 台船：明年3月一定提出初步設計
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 和這些藝人不往來... 週刊爆：豬哥亮斷交黑名單揭密
- MLB》1A直升大聯盟 菜鳥158火球讓重砲看傻（影音）
- 台幣再戰2字頭 須看外資臉色
- 首扛開幕戰 達比修勝投擦身
- 〈國際現場〉蘋果向三星下單7000萬片OLED
- 驚！家長下車如廁 不慎將幼兒反鎖車內
- 郭書瑤紅龜粿追愛 婆媽也瘋狂
- 金控怕踩雷 對中放款減1500億
- 李勤岸／秀英會秀英花 － 三重埔秀英花復育記
- 女歌手瀕臨死亡邊緣 遺願聽了超心酸
- 台灣上百公司網站 慘遭駭客入侵
- 捷運圍籬已拆 機車族盼恢復左轉
- 北宜恐怖巧合 同地6小時又撞死人
- 久等了！女星親口透露《阿凡達》續集將開工
- 新台幣升值衝擊 金管會︰上市公司匯損1339億
- 比莉不敢探班周湯豪 背後原因好心酸
- NBA》MVP只能有一個 魔術強森：哈登跟魏少都該獲選
- 左營凌晨疑街頭自焚 運將成焦屍
- 李準基熱戀全慧彬 4度爆緋聞 終於認愛
- 連假蘇澳大塞車 東服關心蘇花改
- 約束北韓 美國擬佈署匿蹤驅逐艦
- 美第一夫人官方肖像 修過頭
- 色男5年內2度伸鹹豬手 法官視為累犯判刑
- 美供應料將減少 世界油價漲至四周高點
- 水庫持續探底 今起一階限水
- 屏東農特產 搶進阿曼市場
- 粉紅鑽拍賣 創21.7億元天價
- 秘戀吳志剛3個月分手 李婉鈺桃花朵朵開
- 日商涉非法進口胎盤素 日籍負責人等3人被訴
- R1M時速可破300公里 全球限量500台
- NBA》林書豪16分、7助攻 率籃網本季首次三連勝
- 劉以豪血尿奔醫院！人氣一哥全身病
- 《中英對照讀新聞》France bans unlimited sugary drink refills－法國禁止含糖飲料無限續杯
- 農地見古墓 整理後小黃瓜大豐收
- 報復派任行政職 女師變賊丟飯碗
- NBA》背靠背戰績太慘 詹皇明不輪休討伐綠衫軍
- 限量版重機飆速超車 男大生撞死老姊妹
- 〈台股青紅燈〉一趟機捷的餘屋之旅
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Officers to be punished over arms deal
- 《攻殼》導演不倫暮光女 坦言「刺激和興奮」
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：羅智強讚蔣中正對台經濟貢獻 鄉民一句話突破盲點！
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分