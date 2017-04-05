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羅智強讚蔣中正對台經濟貢獻 鄉民一句話突破盲點！

2017-04-05  11:25

〔即時新聞／綜合報導〕今天是蔣中正逝世42週年紀念日，名嘴羅智強則是在臉書分享蔣的貢獻，認為台灣經濟奇蹟、小龍傳奇是蔣治理台灣的功勞，這樣的言論引起兩極看法，鄉民則是反酸說「現代化過程中哪個國家都會起飛啊」！

羅智強認為，不管是二二八事件或白色恐怖時期，許多人蒙冤受難，身為國家領導人的蔣介石，當然有責任，現在是民主時代，臧否人物，沒什麼不可，他也贊成還原二二八與白色恐怖時期的真相，還給蒙冤者清白，但反省二二八目的，是要讓悲劇留在過去，而不是把仇恨展向未來。

羅智強說，蔣中正功過應該都談，「若宏觀大局，蔣中正對台灣、對中華民族、對世界大局的功勞，小龍奇蹟尚只是其一」，而當時處於國共內戰，若當年蔣未退守台灣，台灣很可能收入共產黨治下，那台灣今天還有民主政治、人權法治嗎？「讓台灣免於赤化，而能一步一步的發展經濟、推進民主，這些，都是蔣中正，對台灣不可磨滅的功勞」。

這樣言論，引起討論，粉絲認同說，「如果沒有蔣中正，台灣早被解放。不是嗎？」「蔣公是最偉大的人沒有蔣公那來的中華民國」；PTT鄉民則是反駁說，「權貴們多儘是享受」、「真的不是阿...蔣介石的目的只有反攻大陸而已」、「沒殺掉台灣精英的話台灣會更好」 、「台灣的經濟奇蹟是台灣人自己打拼出來的」、「現代化過程中哪個國家都會起飛啊」、「是小蔣建設台灣 不是老蔣好嗎？」「明明就是靠美國老爸...」。

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  • 羅智強在臉書分享蔣的貢獻，認為台灣經濟奇蹟、小龍傳奇是蔣治理台灣的功勞。（資料照，記者張嘉明攝）

    羅智強在臉書分享蔣的貢獻，認為台灣經濟奇蹟、小龍傳奇是蔣治理台灣的功勞。（資料照，記者張嘉明攝）

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