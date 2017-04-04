「蔣公逝世紀念日」 蔡丁貴籲政府處理蔣銅像
〔記者鄭鴻達／台北報導〕明日就是所謂的「蔣公逝世紀念日」，對於蔣介石銅像的去留與處理，已引起「斬首」蔣介石銅像的「台灣建國工程」等反蔣民眾，與台北市市長柯文哲等地方政府間的緊張關係。
對此，時代力量立委徐永明則表示，政府應有一致態度，否則變成民間自力救濟，易造成民眾與地方政府互嗆的狀況。自由台灣黨主席蔡丁貴呼籲，地方政府應宣布盡速處理各地銅像，否則讓民眾自行處理，難免容易留下疙瘩；台灣團結聯盟則表示，若連銅像、紀念日與路名地名等最表象的層面都做不到，更深層的轉型正義豈不更遙遙無期。
立委徐永明表示，對於蔣介石銅像處理，政府應有一致態度，否則由民間自力救濟，如台北市的例子，會成為民間與地方政府互嗆，今天立法院將協商「促進轉型正義條例」，希望能盡快通過，並在促轉條例架構下清楚處理，否則人民要推倒蔣銅像不會停止。
蔡丁貴表示，蔣的地位已蓋棺論定，就是二二八民族屠殺的元凶，他可理解執政黨擱置（銅像問題）想討好國民黨支持者，但轉型正義不能只考慮選票，對社會發展不健康，各縣市政府應趁此機會宣布盡速處理，不要讓人民自己動手，這樣雙方難免心裡會有疙瘩。
蔡丁貴說，有人認為銅像放著不要管就好，但有些放置在民眾出入場所，公園、學校等都有維修經費，可用此移除，政府更應做官方宣布，讓民眾有期待與理解，才不會對銅像繼續可能的羞辱性舉動，若不處哩，恐讓民眾認為政府不認真做轉型正義。
台聯文宣部主任陳嘉霖指出，去除蔣介石銅像、「蔣公逝世紀念日」等威權象徵，是對歷史負責的一種方式，若連去除威權符碼、儀式及路名、地名的去殖民化等最表象層面都做不到，其餘更深層的轉型正義豈非更遙遙無期。
陳嘉霖表示，除威權遺跡外，更應關注當年壓迫、殖民台灣的勢力也就是中國國民黨，如今與中國共產黨結盟，形成更強的集團，未來難保再次染指台灣，回顧歷史傷痛、展望未來，禁絕所有威權思想、威權勢力的復辟，是大家在當代的責任。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 2018縣市長選舉 民進黨這些縣市有危機？
- 馬政府閣揆不住「金華」林全至今無官邸可住
- 柯P稱斬首蔣銅像無助團結、經濟 他反批「你真的不懂」
- 爭取客家鄉親支持 吳敦義：我愛吃客家小炒
- 衝撞賴神被罵「台南楊秋興」 李俊毅回應了…
- 獨家》荔枝椿象蔓延台中 專家研判全台已淪陷
- 台灣「北一女神」登韓新聞版面！正到讓韓男直呼要買機票來台
- 舒淇放好開 修圖對比照一次大放送
- MLB》暴投、遭鏟又挨轟 教士二刀流開幕戰表現慘烈 （影音）
- NBA》籃網撿到寶 2年合約簽下他
- 女兒離家6年 單親母淚盼返家團圓
- 法國比基尼妹醉臥墾丁草地 女警「護屍」成功
- NBA》魔術補強計畫曝光？阿根廷小將簽約照片露餡
- 何孟娟／【九○留影】
- MLB》王建民高懸10年的紀錄 田中將大拚3年辦不到
- MLB》薪酸大聯盟！克蕭今年薪水竟可養一支球隊
- 中職》太座A-Lin開唱 「蔗總」不給親：回家再親（影音+圖輯）
- 超級愛吃起司、牛奶...乳製品？研究：吃太多對女人的健康不太妙...
- 自由廣場》波特對台灣政黨競爭的啟發
- 設計智慧手環APP 古富中闢職場新舞台
- 約翰希南終結單身！摔角場上下跪浪漫求婚
- （影音）「子碩」徐鈞浩新戲太灰暗 網友：若青保護你！
- 鶯歌百年土地公廟 蠟燭長羊角令人稱奇
- 看見言論自由 布袋戲演鄭南榕故事
- 影子外交官 川婿親訪伊拉克
- 〈愛情隨堂考〉將心比心 暖系情人出列
- 利菁PO片嗆瞎掰 侯怡君低頭呼呼
- 桃園火車站前機車接送區 6日起移位
- 聖彼得堡地鐵爆炸案 死亡人數上調至14人
- 〈生活停看聽〉全職媽咪 值得啦
- 台幣狂升6趴 外銷匯損破千億
- 駕駛路旁尿尿 被查獲車內藏百餘包毒咖啡
- 4/4重要財經新聞一覽
- 極樂校園 女大生自揪3P 3男挨告不起訴
- 專家︰高鐵去年度淨利達41億 漲價可能性較小
- 超狂百歲阿公開車 警語嚇得大家閃遠遠
- 修樹「過頭」挨罵 養工處暫緩
- 真的是瘋邦！ 開幕戰雙轟第1投
- 竹縣府制止無效? 亞太美國學校無照續施工
- 王治平哈林飆唱忙鬥嘴 老爸含淚 王若琳遞面紙
- 田間茼蒿黃色花海 美麗景色背後是農民心酸
- 信義青梅歉收6成 果粒大小兩極
- 〈徵文啟事〉孩子愛頂嘴
- 達比修對決克魯伯 悍將欲止5連敗 今日賽事預告與轉播
- 中職開季首月5連勝 8成拿下季冠軍
標題：「蔣公逝世紀念日」 蔡丁貴籲政府處理蔣銅像
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email