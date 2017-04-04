「蔣公逝世紀念日」 蔡丁貴籲政府處理蔣銅像

2017-04-04 17:43

〔記者鄭鴻達／台北報導〕明日就是所謂的「蔣公逝世紀念日」，對於蔣介石銅像的去留與處理，已引起「斬首」蔣介石銅像的「台灣建國工程」等反蔣民眾，與台北市市長柯文哲等地方政府間的緊張關係。

對此，時代力量立委徐永明則表示，政府應有一致態度，否則變成民間自力救濟，易造成民眾與地方政府互嗆的狀況。自由台灣黨主席蔡丁貴呼籲，地方政府應宣布盡速處理各地銅像，否則讓民眾自行處理，難免容易留下疙瘩；台灣團結聯盟則表示，若連銅像、紀念日與路名地名等最表象的層面都做不到，更深層的轉型正義豈不更遙遙無期。

立委徐永明表示，對於蔣介石銅像處理，政府應有一致態度，否則由民間自力救濟，如台北市的例子，會成為民間與地方政府互嗆，今天立法院將協商「促進轉型正義條例」，希望能盡快通過，並在促轉條例架構下清楚處理，否則人民要推倒蔣銅像不會停止。

蔡丁貴表示，蔣的地位已蓋棺論定，就是二二八民族屠殺的元凶，他可理解執政黨擱置（銅像問題）想討好國民黨支持者，但轉型正義不能只考慮選票，對社會發展不健康，各縣市政府應趁此機會宣布盡速處理，不要讓人民自己動手，這樣雙方難免心裡會有疙瘩。

蔡丁貴說，有人認為銅像放著不要管就好，但有些放置在民眾出入場所，公園、學校等都有維修經費，可用此移除，政府更應做官方宣布，讓民眾有期待與理解，才不會對銅像繼續可能的羞辱性舉動，若不處哩，恐讓民眾認為政府不認真做轉型正義。

台聯文宣部主任陳嘉霖指出，去除蔣介石銅像、「蔣公逝世紀念日」等威權象徵，是對歷史負責的一種方式，若連去除威權符碼、儀式及路名、地名的去殖民化等最表象層面都做不到，其餘更深層的轉型正義豈非更遙遙無期。

陳嘉霖表示，除威權遺跡外，更應關注當年壓迫、殖民台灣的勢力也就是中國國民黨，如今與中國共產黨結盟，形成更強的集團，未來難保再次染指台灣，回顧歷史傷痛、展望未來，禁絕所有威權思想、威權勢力的復辟，是大家在當代的責任。