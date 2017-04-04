花媽赴法簽約 引薦無人駕駛小巴來高雄

2017-04-04 10:46

〔記者王榮祥／高雄報導〕正在歐洲考察的高雄市長陳菊，3日率市府團隊至巴黎、參訪今年1月曾於塞納河畔上路的無人駕駛小巴，陳菊也代表高市府與製造商Easymile、台灣科技業者喜門史塔雷克（7starlake）簽屬合作備忘錄，積極推動無人小巴參與今年10月的生態交通全球盛典。

陳菊指出，配合中央推動前瞻基礎建設計畫，這次考察也希望瞭解先進的運輸技術與既有系統整合可能，以發揮加乘效果。

陳菊認為，高雄屬於多元都會核心的城市，如市中心的亞洲新灣區、北高雄的岡山與路竹科學園區，若能導入先進的自動駕駛車，可串聯捷運與公車等公共運輸路網，提供市民多元且先進的交通服務新選擇，吸引更多人使用公共運輸。

Easymile執行長Gilbert Gagnaire 表示，樂見高雄發展先進交通運輸系統，如何配合既有大眾運輸系統、並整合先進科技，提供適時適地的交通運輸，才是未來都市交通發展趨勢，該公司很願意與高雄就發展無人駕駛小巴進行合作，將優先評估導入高雄服務。

陳菊歡迎Easymile到高雄投資，並邀請執行長今年10月來高雄參加生態交通盛典。

此外，陳菊3日也專程走訪法國巴黎新創界著名的「Usine IO」，期協助高雄創客團隊有更多與國際創客合作的機會。

Usine IO意指輸入（input）、輸出（output）工廠，專門協助創客（maker）把發想具體實現、並商業化，被稱為歐洲創客潮流中心。