花媽赴法簽約 引薦無人駕駛小巴來高雄
2017-04-04 10:46
〔記者王榮祥／高雄報導〕正在歐洲考察的高雄市長陳菊，3日率市府團隊至巴黎、參訪今年1月曾於塞納河畔上路的無人駕駛小巴，陳菊也代表高市府與製造商Easymile、台灣科技業者喜門史塔雷克（7starlake）簽屬合作備忘錄，積極推動無人小巴參與今年10月的生態交通全球盛典。
陳菊指出，配合中央推動前瞻基礎建設計畫，這次考察也希望瞭解先進的運輸技術與既有系統整合可能，以發揮加乘效果。
陳菊認為，高雄屬於多元都會核心的城市，如市中心的亞洲新灣區、北高雄的岡山與路竹科學園區，若能導入先進的自動駕駛車，可串聯捷運與公車等公共運輸路網，提供市民多元且先進的交通服務新選擇，吸引更多人使用公共運輸。
Easymile執行長Gilbert Gagnaire 表示，樂見高雄發展先進交通運輸系統，如何配合既有大眾運輸系統、並整合先進科技，提供適時適地的交通運輸，才是未來都市交通發展趨勢，該公司很願意與高雄就發展無人駕駛小巴進行合作，將優先評估導入高雄服務。
陳菊歡迎Easymile到高雄投資，並邀請執行長今年10月來高雄參加生態交通盛典。
此外，陳菊3日也專程走訪法國巴黎新創界著名的「Usine IO」，期協助高雄創客團隊有更多與國際創客合作的機會。
Usine IO意指輸入（input）、輸出（output）工廠，專門協助創客（maker）把發想具體實現、並商業化，被稱為歐洲創客潮流中心。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 獨家》荔枝椿象蔓延台中 專家研判全台已淪陷
- 台灣「北一女神」登韓新聞版面！正到讓韓男直呼要買機票來台
- 〈廢核救家園〉廢核不是文青口號 政府應拿出魄力
- 馬政府吹三贏變三輸
- 「走啊」哥大鬧夜市 麵線店員工欲哭無淚
- 自由開講》轉型正義根本不及連家
- 自由廣場》兒歌的白色恐怖年代
- 宜縣成立三大中心 力拚宜居
- 張國榮離世14年 每年4月1日我們懷念……
- 達叔玩笑開過頭 冠佑「非常難過」心疼拖累愛妻
- 俄國地鐵恐攻11死數十傷 疑中亞炸彈客犯案
- 清明吃潤餅 小心熱量超標
- 《嘉義實在講》縣市同黨 火化場連線「累格」？
- 豬哥亮病房傳笑聲 藏鏡女這樣說
- 約翰希南終結單身！摔角場上下跪浪漫求婚
- 慘了，跳下去了！彰消出船艇大肚溪找人
- 《冰與火之歌》拍電影？洋蔥騎士親上火線給答案
- ANA Inspiration高球賽》意外的延長加賽 柳蕭然捧走金盃
- 土石秒崩活埋工人 30分鐘後挖出…1死
- 亞太美國學校校長朱家明：今收尾 明起停工
- 好心有好報？！賴國和整理古墓意外好收成
- 寵物屬動產 分手如何處理
- 綜合格鬥路艱辛 黃偵玲兼差超拚
- NBA》穩贏還射三分 「天兵」麥基遭怒推
- 「經典」案例 國聯勝投王「威」力盡失
- 逆思》從「玫瑰戰爭」到「黑色抗議」：一窺波蘭現今的女性地位與呼喊
- 〈親子會客室〉不斷關門的孩子
- 子宮難負荷急尋代理孕母 豐臀金想拚第3胎
- 〈上班族甘芭茶〉離職理由檢視，你中幾項？
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Air force to receive 15 Black Hawks: ministry
- 《小檔案》公共政策網路參與平台
- 現身新北投火車站 柯唱「那卡西」
- 趙小僑歡喜淚崩嫁劉亮佐 － 繼子貼心組小鮮肉陪嫁軍團
- 阿湯哥指定要訪台 這些好萊塢巨星也超愛台灣！
- 電視爆炸燒光屋 製造商、通路商連帶判賠53萬
- 中媒暗示 李明哲送社區矯正
- 川普捐出3個月薪水 用於美國古戰場修護工程
- 兒童今免費入園 竹市動物園小浣熊亮相
- 真的是瘋邦！ 開幕戰雙轟第1投
- MLB》有撲有交代！馬查多超美技力挺隊友（影音）
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：花媽赴法簽約 引薦無人駕駛小巴來高雄
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分