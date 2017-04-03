高雄生育率低落 趙天麟開支票「第2胎補助6萬」

有意投入民進黨高雄市長初選的立委趙天麟今天提出改善生育率政見，若生第2胎，將補助6萬元。（資料照，記者王榮祥攝）

2017-04-03 17:24

〔即時新聞／綜合報導〕高雄第2胎生育率僅36%，為全國最低，有意投入民進黨高雄市長初選的立委趙天麟今天提出改善生育率政見，挑戰全國最高第2胎生育補助金，若生第2胎，將補助6萬元。

綜合媒體報導，根據2016年的統計數據，目前高雄市民生育率，第一胎平均數據為51%，第二胎只有36%，高雄市民的出生率為1.065，遠低於全國的平均1.175，六都吊車尾；有意投入高雄市長初選的民進黨立委趙天麟針對生育補助議題，提出「生育津貼168、安心托育」計畫，包括「第1胎1萬、第2胎6萬，並加碼第2胎每月補助托育津貼8000元」，企圖拉抬選情。

立委趙天麟說，很多年輕家長因為經濟問題不敢生太多小孩，加上暫離職場育兒後，想重返職場困難，所以提出第2胎補助6萬元，並且加碼每個月托育費8000元，讓年輕夫妻生育後可免離職場，還能創造保母就業機會；趙天麟以桃園市為例，桃園市將生育津貼提高到新台幣3萬元後，連續2年人口數都大幅增加，可見其效率。

目前高雄市的生育補助，為第1、2胎補助6000元，第3胎加碼到4萬6000元。