川習會4/6登場 總統府：台美互動保持零意外
2017-03-30 23:01
〔即時新聞／綜合報導〕美國白宮、中國外交部今（30）日證實，中國國家主席習近平將於4月6日至7日，與美國總統川普在美國佛羅里達州會晤。對此，總統府今日表示，台灣和美國的互動，這段時間保持零意外狀況，有充分溝通管道。
《中央社》報導，總統府發言人林鶴明今日表示，對於美國的外交政策與事務，總統府沒有評論，總統府會持續保持關注區域間的各項情勢發展；美國是台灣在國際上最重要的盟友，台灣也了解美國政府高度重視東亞地區的和平穩定，包括持續而良好的台美關係、穩定的東亞區域局勢，對於美國的利益至關重要。
林鶴明說，台灣做為國際社會的一員，會持續與美方發展更為堅實的合作關係，共同為區域的和平穩定與福祉貢獻力量。至於美方是否會主動回報川習會的內容，林鶴明表示，台灣和美國的互動，這段時間保持零意外狀況，有充分溝通管道，但細節不便公開說明，政府會持續關注相關情勢發展。
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