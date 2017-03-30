林育卉酸反年改失序 徐國勇：發言不當暫停職務

2017-03-30 22:34

〔記者李欣芳／台北報導〕退休警消昨天發動遊行抗議蔡英文政府年金改革卻脫序演出，包括國民黨新北市議員林國春嗆蔡總統該不該殺，並有抗議者飆罵記者髒話，行政院發言人徐國勇辦公室主任林育卉（林小方）今天在臉書上嘲諷抗議者「人家他們辛辛苦苦為國奉獻，平時在家養生益食觀察時事，洞悉中國歷史隨時實地考察，引經據典以古諫今蔣公萬歲，甚至不顧耄耋之年還要四仰八叉地躺大馬路」，最後她忍不住開罵說「趕你羚羊啦」、「趁清明不會早點去死」。

「趁清明不會早點去死」 發言惹議

對此，行政院先是表示，這是屬於林育卉的個人臉書發言，因此沒有規劃對外回應。不過行政院晚間又發布消息，指針對林育卉臉書，政院發言人徐國勇認為發言不當，理應負責！不當情緒言語不足取！辦公室主任即日起，暫停職務！

林育卉在臉書寫「請為我鼓掌！今天一早，我就用公義之心，阻止我的盆油們，憤怒地指責他們退休金拿太多、耶揄嘲笑他們排班絕食、還嫉妒他們拿退休金雲遊四海買房買車，不可以，全部不可以」。林育卉認為，因為這些年他們為國家拋頭顱灑熱血，早把心給熬成玻璃了，怎麼能罵他們不公義。

不過，林育卉說，她錯了，沒有不公義，「在他們眼中我們是僕役是賤民，是我們該雙手奉上」，她最後又以＃標註「趕你羚羊啦」、「就是不公義不然陳明義柳」、「老娘忍很久了」、「趁清明不會早點去死」，這則貼文讓不少行政院公務員轉傳「奇文共欣賞」。