| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
獨家》與父口角竟引爆瓦斯 父子受傷送醫急救 積極搶攻行動支付商機 聯邦卡Apple Pay上線
 首頁 > 政治

林育卉酸反年改失序 徐國勇：發言不當暫停職務

2017-03-30  22:34

〔記者李欣芳／台北報導〕退休警消昨天發動遊行抗議蔡英文政府年金改革卻脫序演出，包括國民黨新北市議員林國春嗆蔡總統該不該殺，並有抗議者飆罵記者髒話，行政院發言人徐國勇辦公室主任林育卉（林小方）今天在臉書上嘲諷抗議者「人家他們辛辛苦苦為國奉獻，平時在家養生益食觀察時事，洞悉中國歷史隨時實地考察，引經據典以古諫今蔣公萬歲，甚至不顧耄耋之年還要四仰八叉地躺大馬路」，最後她忍不住開罵說「趕你羚羊啦」、「趁清明不會早點去死」。

「趁清明不會早點去死」 發言惹議

對此，行政院先是表示，這是屬於林育卉的個人臉書發言，因此沒有規劃對外回應。不過行政院晚間又發布消息，指針對林育卉臉書，政院發言人徐國勇認為發言不當，理應負責！不當情緒言語不足取！辦公室主任即日起，暫停職務！

林育卉在臉書寫「請為我鼓掌！今天一早，我就用公義之心，阻止我的盆油們，憤怒地指責他們退休金拿太多、耶揄嘲笑他們排班絕食、還嫉妒他們拿退休金雲遊四海買房買車，不可以，全部不可以」。林育卉認為，因為這些年他們為國家拋頭顱灑熱血，早把心給熬成玻璃了，怎麼能罵他們不公義。

不過，林育卉說，她錯了，沒有不公義，「在他們眼中我們是僕役是賤民，是我們該雙手奉上」，她最後又以＃標註「趕你羚羊啦」、「就是不公義不然陳明義柳」、「老娘忍很久了」、「趁清明不會早點去死」，這則貼文讓不少行政院公務員轉傳「奇文共欣賞」。

廣告
  • 針對林育卉在臉書酸反年改失序，政院發言人徐國勇認為發言不當，理應負責！不當情緒言語不足取！辦公室主任即日起，暫停職務。（資料照，記者黃耀徵攝）

    針對林育卉在臉書酸反年改失序，政院發言人徐國勇認為發言不當，理應負責！不當情緒言語不足取！辦公室主任即日起，暫停職務。（資料照，記者黃耀徵攝）

  • 林育卉在臉書酸反年改失序。（資料照，記者廖振輝攝）

    林育卉在臉書酸反年改失序。（資料照，記者廖振輝攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 反年改 失序 徐國勇 暫停職務 林育卉
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧迷迭香牛肉
清爽點心✧香橙煎餅
麻辣風✧豆花西米露
世界上最硬食物是？
轉寄

標題：林育卉酸反年改失序 徐國勇：發言不當暫停職務


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月31日‧星期五‧丁酉年三月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.