「台灣是重要夥伴」 安倍晉三：共享價值觀與利害

日本首相安倍晉三昨天在首相官邸與訪台國會議員會談，安倍當場表示，台灣是日本共享價值觀與利害的重要夥伴。（路透）

2017-03-30 08:47

〔即時新聞／綜合報導〕日本眾議員鈴木馨祐等人於本月18至20日率國會重要幹部訪問台灣，拜會了總統蔡英文、副總統陳建仁等人。有外媒報導指出，日本首相安倍晉三昨天在首相官邸與鈴木馨祐會談，安倍當場表示，台灣是日本共享價值觀與利害的重要夥伴。

綜合外媒報導，鈴木馨祐昨日向安倍晉三報告他與總統蔡英文的會談內容，會後安倍向媒體表示「台灣是共享價值觀與利害的重要夥伴。希望以青年局為核心，好好地加強關係」。另外，對於中國加強施壓反對台灣出席國際組織會議一事，安倍則說「將會留意」。

另外，日本政府發言人、內閣官房長官菅義偉於28日的例行記者會上也表示，日本與台灣是擁有緊密的經濟關係與人員往來的重要夥伴。