柯P反去蔣 陳芳明：去蔣並非看不順眼的問題

政大台文所教授陳芳明在臉書發文指出，柯文哲把歷史問題簡化為看不順眼的問題，似乎已悖離對歷史正義的理解。（資料照，記者陳逸寬攝）

2017-03-30 07:24

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲日前在馬來西亞表示「去蔣化無法解決台灣問題」，引發政壇一陣議論，政大台灣文學研究所教授陳芳明昨天在臉書發文指出，柯文哲把歷史問題簡化為看不順眼的問題，他在馬來西亞的說法已悖離對歷史正義的理解。

陳芳明昨天在臉書貼文寫到「台灣社會最可貴的地方，就是各種信仰與意識形態的駁雜。柯文哲的存在，也代表了這個社會一種獨特的風格。我贊成他的說法：『轉型正義當然要做，但是不要變成只是勝利者的正義。』我只想提醒他，正義有它一定的客觀存在，絕對不是因為民進黨所提出，就說它是勝利者的正義。」

他還說，所謂「去蔣」是指蔣介石的銅像到處都是，這種不分正義價值的現象，正是台灣社會價值分裂的事實。柯文哲所治理的台北市，蔣介石銅像就已經到了氾濫的地步，身為首善之都的首長，可以如此視而不見，就非常離奇了。

陳芳明最後還強調，柯文哲在馬來西亞的說法已經悖離我們對歷史正義的理解，他認為轉型正義的問題絕對不是民進黨的專利，而是台灣全民的共同歷史使命。