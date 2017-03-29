年改「溯及既往」 軍公教團體包圍試院抗議

2017-03-29 17:35

〔記者吳柏緯／台北報導〕反對年金改革「溯及既往」、不滿考試院成為年改會的橡皮圖章，今天下午多個軍公教團體號召近百名退休人員包圍考試院，高喊「蔡英文下台！」、「廢掉考試院！」等口號。現場一度與維安警力爆發推擠，所幸並未造成人員受傷。

年金改革相關的草案將在本週送進立法院，以台灣警消聯盟為首的軍公教團體則選在今天再度走上街頭，以「遍地開花」的方式，同時在多個政府機關抗議，表達反年改的立場。

由於考試院負責審查年改相關的草案，引起不少公務人員不滿，也被點名是抗議的標的之一。考試院週邊道路從昨晚8點開始管制，今天上午陸續有300名警力進駐維安，並架設拒馬等防護措施，

下午1點左右，抗議團體陸續到考試院門口集結，手持抗議標語並高喊「蔡英文下台！」、「廢掉考試院！」等口號，不滿的群眾一度與警方爆發衝突，甚至試圖突破人牆、拉倒圍欄衝進考試院，連路邊的行道樹都因此受害，差點被推倒。

所幸衝突並未進一步擴大，在警方安撫後抗議民眾也回歸理性，並於下午兩點多轉往立法院與其他團體會合。不過抗議團體也批評，考試院雖和行政院是平行單位，卻對年改會版本照單全收，是背叛公務人員的行為。若考試院在年改議題的態度上仍是這樣，未來還會持續向考試院抗議。