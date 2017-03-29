年改「溯及既往」 軍公教團體包圍試院抗議
2017-03-29 17:35
〔記者吳柏緯／台北報導〕反對年金改革「溯及既往」、不滿考試院成為年改會的橡皮圖章，今天下午多個軍公教團體號召近百名退休人員包圍考試院，高喊「蔡英文下台！」、「廢掉考試院！」等口號。現場一度與維安警力爆發推擠，所幸並未造成人員受傷。
年金改革相關的草案將在本週送進立法院，以台灣警消聯盟為首的軍公教團體則選在今天再度走上街頭，以「遍地開花」的方式，同時在多個政府機關抗議，表達反年改的立場。
由於考試院負責審查年改相關的草案，引起不少公務人員不滿，也被點名是抗議的標的之一。考試院週邊道路從昨晚8點開始管制，今天上午陸續有300名警力進駐維安，並架設拒馬等防護措施，
下午1點左右，抗議團體陸續到考試院門口集結，手持抗議標語並高喊「蔡英文下台！」、「廢掉考試院！」等口號，不滿的群眾一度與警方爆發衝突，甚至試圖突破人牆、拉倒圍欄衝進考試院，連路邊的行道樹都因此受害，差點被推倒。
所幸衝突並未進一步擴大，在警方安撫後抗議民眾也回歸理性，並於下午兩點多轉往立法院與其他團體會合。不過抗議團體也批評，考試院雖和行政院是平行單位，卻對年改會版本照單全收，是背叛公務人員的行為。若考試院在年改議題的態度上仍是這樣，未來還會持續向考試院抗議。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 親密合照外流... 李婉鈺被爆與吳志剛秘戀3個月
- 藍議員喊殺蔡總統 綠：政治人物最壞的示範
- 中國依法治國？ 廢死聯盟執行長轟：綁架的流氓
- 空軍新一代戰力 「三姝」可望成戰機飛官
- 蔡英文：過去文化政策只是一種點綴
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 棒球》台灣經典賽3連敗收場 最新世界排名出爐！
- 直擊！五月天開唱倒數 7號公園已經塞到…
- 減輕護理師壓力 大仁科大老師研發智慧手錶
- 美職》哈波雙響砲 瘋邦飆9K
- WWE》女子冠軍被流出3P性愛片 未婚夫力挺照迎娶
- 清明節必吃 南北潤餅原來大不同...
- 醫病》熟女乳癌脹若牡丹 先化療再重建保住乳房
- 八仙塵爆第二波民事訴訟 再求償26億元
- 印度男神身價飆8億 寶萊塢神片全台衝千萬
- Apple Pay登台 哪裡用、怎麼用一次看個夠！
- 前妻討6688萬 雙胞胎依依：我老公就是沒錢
- 梅嶺青梅 產量增加3成
- 今年第3例麻疹 傳染期曾搭亞聯客運
- 獅不眼紅 拭目以待台南球場
- 榔頭強盜只算搶奪？法官當庭打臉台中檢察官
- 住宅區禁燒烤 贊成一面倒
- 台股收盤下跌20.2點 報9856.25點
- 台東慶兒童節 表揚448位模範兒童
- 土壤液化受災戶修宅 灌漿數量「看攏無」
- 南投創客基地開幕 魚菜共生空淨機吸睛
- NBA》勇士擊落火箭後 又一項紀錄追平喬丹
- 免費收視平台暴增 CPBLTV 流失2成訂戶
- 神基認列華孚處分中國廠 去年EPS年增68.04％
- 紫光擴張IC版圖 獲北京6600億銀彈
- 避免成通訊孤島 NCC補助建設偏鄉基地台電力備援
- 歐巴馬乾淨能源計畫 川普開鍘
- 中國城市重罰翻牆者 上國外網站將斷網、罰款
- 午休後喝咖啡提神效果超差！把熱量喝下肚的飲用時機請改正！
- 驚！ F級假奶辣模遭爆 上傳酒瓶自慰影片衝人氣
- 墜崖假死詐保 父子全入獄
- 疊戴Coco Crush 閃亮鑽目光
- 03/29 各報重點新聞一覽
- 門口燒金紙 當心罰5千元起跳
- 轉租人頭門號給詐騙集團 3年獲利逾3千萬
- 八仙樂園獲不起訴仍挨告 律師團提5點駁斥
- 音浪若太強 有檢舉才開罰
- 自由廣場》軍人年金改革之我見
- Apple Pay開刷 國泰世華銀副董搶先體驗
- 花蓮區漁會理事改選 現任理事長派全勝
- 46歲男星才宣佈老婆懷二胎 驚傳流產
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：年改「溯及既往」 軍公教團體包圍試院抗議
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分