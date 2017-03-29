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被爆與吳志剛秘戀 李婉鈺辦公室：有心人操作

2017-03-29  17:26

〔記者何玉華／新北報導〕新北市議員李婉鈺再被週刊爆料，與台北市議員吳志剛秘戀3個月，兩人在公開場合互動親密，吳還多次進出李婉鈺家中，去年底才分手；熟悉李婉鈺的人，都聽過她與吳志剛交情匪淺，至於是否有戀情，李婉鈺辦公室否認，認為是有心人操作。

李婉鈺手機未接聽，不過，李婉鈺辦公室指出，李婉鈺與吳志剛是世交，從小玩在一起，感情本來就像兄妹。當天餐會李另外一邊坐的是吳敦義的兒子，手還放在她椅子上，餐會很吵，李只是跟吳志剛說話，就被影射，就像之前與雲林縣副縣長吃飯，也被說成取暖大叔，認為根本是有心人操作。

李婉鈺去年在臉書貼出躺在立委劉建國身旁的親密照片，感情世界再度引起外界討論，沒想到甜蜜照片引發的爭議，最後讓兩人的感情以分手決裂收場，讓李婉鈺相當受傷；之後，李婉鈺遞補就任新北市議員，復出政壇認真問政。

週刊報導，李婉鈺與吳志剛是在3年前1場共同朋友邀集的餐會上認識，兩人因為都是民意代表，年齡相仿，所以很投緣，聊得很開心。當時，吳、李兩人雖互有好感，但因吳有家室，李也有男友，所以並沒有進一步發展，直到去年與劉建國以分手決裂收場，李幾乎天天借酒澆愁，吳志剛只要在場，明明酒量不好，也會主動跳出來幫李擋酒，對李非常照顧，看在朋友眼中，早知兩人交情非比尋常。

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  • 新北市議員李婉鈺再被週刊爆料，與台北市議員吳志剛秘戀3個月，辦公室回應兩人是世交，感情像兄妹。（記者何玉華攝）

    新北市議員李婉鈺再被週刊爆料，與台北市議員吳志剛秘戀3個月，辦公室回應兩人是世交，感情像兄妹。（記者何玉華攝）

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