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「該不該殺」言論惹議 林國春澄清沒說「殺總統」

2017-03-29  17:13

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨新北市議員林國春今日一句「養尊處優，該不該殺」，引起爭議，民進黨對此予以強烈譴責，不過林國春強調自己沒有指名道姓。

根據《中央社》報導，林國春的「該不該殺」引起各界討論，民進黨發言人邱莉莉指出，林國春身為民意代表，應該背負社會責任，但他竟以仇恨言論鼓動群眾，挑起社會對立，應立刻向社會道歉，國民黨主席洪秀柱也應為黨公職言行負起責任，一併道歉。

不過林國春強調自己未指名道姓，沒指名「蔡總統」或「蔡英文」，也沒有說要「殺總統蔡英文」，而是如果要大家一起砍退休金，「蔡總統禮遇是否先砍」？

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  • 林國春強調自己未指名道姓，也沒有說要「殺總統蔡英文」（資料照，記者何玉華攝）

    林國春強調自己未指名道姓，也沒有說要「殺總統蔡英文」（資料照，記者何玉華攝）

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