「該不該殺」言論惹議 林國春澄清沒說「殺總統」
2017-03-29 17:13
〔即時新聞／綜合報導〕國民黨新北市議員林國春今日一句「養尊處優，該不該殺」，引起爭議，民進黨對此予以強烈譴責，不過林國春強調自己沒有指名道姓。
根據《中央社》報導，林國春的「該不該殺」引起各界討論，民進黨發言人邱莉莉指出，林國春身為民意代表，應該背負社會責任，但他竟以仇恨言論鼓動群眾，挑起社會對立，應立刻向社會道歉，國民黨主席洪秀柱也應為黨公職言行負起責任，一併道歉。
不過林國春強調自己未指名道姓，沒指名「蔡總統」或「蔡英文」，也沒有說要「殺總統蔡英文」，而是如果要大家一起砍退休金，「蔡總統禮遇是否先砍」？
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 親密合照外流... 李婉鈺被爆與吳志剛秘戀3個月
- 藍議員喊殺蔡總統 綠：政治人物最壞的示範
- 年改試院不同調 陳建仁：年改會為主
- 遭爆是血汗工廠 總統府痛斥報導杜撰、不實
- 下屆彰化縣長之戰 魏、邱同黨操戈處境尷尬
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 棒球》台灣經典賽3連敗收場 最新世界排名出爐！
- 直擊！五月天開唱倒數 7號公園已經塞到…
- 減輕護理師壓力 大仁科大老師研發智慧手錶
- 美職》哈波雙響砲 瘋邦飆9K
- WWE》女子冠軍被流出3P性愛片 未婚夫力挺照迎娶
- 清明節必吃 南北潤餅原來大不同...
- 醫病》熟女乳癌脹若牡丹 先化療再重建保住乳房
- 八仙塵爆第二波民事訴訟 再求償26億元
- 印度男神身價飆8億 寶萊塢神片全台衝千萬
- Apple Pay登台 哪裡用、怎麼用一次看個夠！
- 前妻討6688萬 雙胞胎依依：我老公就是沒錢
- 梅嶺青梅 產量增加3成
- 今年第3例麻疹 傳染期曾搭亞聯客運
- 獅不眼紅 拭目以待台南球場
- 榔頭強盜只算搶奪？法官當庭打臉台中檢察官
- 住宅區禁燒烤 贊成一面倒
- 台股收盤下跌20.2點 報9856.25點
- 台東慶兒童節 表揚448位模範兒童
- 土壤液化受災戶修宅 灌漿數量「看攏無」
- 南投創客基地開幕 魚菜共生空淨機吸睛
- NBA》勇士擊落火箭後 又一項紀錄追平喬丹
- 免費收視平台暴增 CPBLTV 流失2成訂戶
- 神基認列華孚處分中國廠 去年EPS年增68.04％
- 紫光擴張IC版圖 獲北京6600億銀彈
- 避免成通訊孤島 NCC補助建設偏鄉基地台電力備援
- 歐巴馬乾淨能源計畫 川普開鍘
- 中國城市重罰翻牆者 上國外網站將斷網、罰款
- 午休後喝咖啡提神效果超差！把熱量喝下肚的飲用時機請改正！
- 驚！ F級假奶辣模遭爆 上傳酒瓶自慰影片衝人氣
- 墜崖假死詐保 父子全入獄
- 疊戴Coco Crush 閃亮鑽目光
- 03/29 各報重點新聞一覽
- 門口燒金紙 當心罰5千元起跳
- 轉租人頭門號給詐騙集團 3年獲利逾3千萬
- 八仙樂園獲不起訴仍挨告 律師團提5點駁斥
- 音浪若太強 有檢舉才開罰
- 自由廣場》軍人年金改革之我見
- Apple Pay開刷 國泰世華銀副董搶先體驗
- 花蓮區漁會理事改選 現任理事長派全勝
- 46歲男星才宣佈老婆懷二胎 驚傳流產
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：「該不該殺」言論惹議 林國春澄清沒說「殺總統」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分