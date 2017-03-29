蔡英文：過去文化政策只是一種點綴
2017-03-29 15:59
總統兼任民進黨主席的蔡英文表示，過去文化政策只是一種點綴，沒有真正落實到民眾的生活。（資料照，記者蘇金鳳攝）
〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨今天中常會邀請文化部長鄭麗君針對「再造歷史現場計畫兼述文資守護方案及文資政策、組織轉型」進行專案報告，總統兼任民進黨主席的蔡英文表示，過去文化政策只是一種點綴，沒有真正落實到民眾的生活；現在，我們要翻轉由上而下的文化治理，重新將文化賦權予整個公民社會。
蔡英文說，文化政策不只是文化部的責任，所有部會都要一起投入，政府要打造一個文化資源平台，鼓勵任何有想法的人才，在這個平台上盡情揮灑創意。
蔡英文表示，「再造歷史現場示範計畫」，是文化部的重大計畫，從北到南各個縣市，正積極加入這個計畫，這其中有舊城、有聚落、有眷村、有宮廟、有水圳，這些都是台灣各地豐富的文化及歷史脈絡。
蔡英文也坦言，過去我們忽略了祖先的生活智慧與記憶；現在要一個一個重新找回來，重新建造與這塊土地連結的根源，在地方的日常生活中，凝聚地方與社區意識，創造新的地方美學。
蔡英文說，政府與民間要加強文資保存及活化，並加速推動文資法子法的配套措施，重新找回台灣文化的驕傲，翻轉更多空間的思維與想像，再現歷史價值與文化意涵，讓人民更加瞭解自己所生所長的土地，並在「以人為本」的文化薰陶下，在不同領域中發揮更多創意，用文化力來帶領國家持續前進。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 親密合照外流... 李婉鈺被爆與吳志剛秘戀3個月
- 藍議員喊殺蔡總統 綠：政治人物最壞的示範
- 赴竹縣座談 詹啟賢︰國民黨需要不一樣的領導人
- 35台人疑涉不法 遭匈牙利警察逮捕
- 國台辦證實李明哲被查 陸委會：無法化解疑慮
網友回應
熱門新聞
- 棒球》台灣經典賽3連敗收場 最新世界排名出爐！
- 直擊！五月天開唱倒數 7號公園已經塞到…
- 自逾2年半高點回檔 新台幣中午暫收30.224元
- 哈妮隻身來台 預告秀舞技
- 豬哥亮癌末住進台大醫院 謝金晶哭紅眼
- 直擊3！金華國中考英聽 五月天粉絲險暴動
- 3/29重要財經新聞一覽
- 高雄》中華路「整容」 4月6至30日重鋪
- 美研究：蜘蛛若改吃人 人類一年滅絕
- Apple Pay登台 哪裡用、怎麼用一次看個夠！
- 前妻討6688萬 雙胞胎依依：我老公就是沒錢
- 都計區域管線圖資 建置完成
- 03/29 各報重點新聞一覽
- 因病多次服藥尋短 男子墜樓重傷命危
- 再生葉片斷裂 台電大潭機組3個月修不好
- NBA》麥考倫、諾基奇合砍72分 拓荒者重創金塊
- 調查：近6成孩子晚睡、29％每天看2小時電視
- 斗六打造花園城市 學生筆下展現生活樣貌
- 妻車禍、年收不到6萬 8旬裱藝師招客渡難關
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 NPP pushes for return of Lien assets
- 嘉市民宅大火 兒燒傷、母恐逃生不及
- 兆豐投信發行ETF 3/31上市
- 新北青年參與社造行動徵選計畫 即日起開跑
- 警報響當誤開窗 21分鐘後才知「丟人」啦
- 楊士芳紀念林園 變身創新育成中心
- 4大原因！豬哥亮大腸癌拒開刀
- 屏東觀光鐵道 立委批無助通勤
- 直擊6！80歲阿嬤神預測 幸運卡到五月天
- 航空迷看過來！高苑科大校慶 40架無人機助陣
- 一見警就逃 毒蟲5天內被抓2次
- 司改國是會議通過3決議》小燈泡媽促落實偵查不公開
- 免費收視平台暴增 CPBLTV 流失2成訂戶
- 台股開盤上漲10.55點 報9887點
- 門口燒金紙 當心罰5千元起跳
- 倒車變爆衝 劉政鴻妹駕車撞市場
- 閒置17年 斗六祥瑞大樓77戶同意價購
- 怕亂噴站著不給上 紀言愷爆出同志傳聞
- 【書與人】 危險的均衡 － 紀大偉談《同志文學史：台灣的發明》
- iPhone 8超級換機潮 摩根大通上調蘋果目標價
- 家中辦喪事 監視器畫面竟拍到鬼祟男子在...
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：蔡英文：過去文化政策只是一種點綴
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分