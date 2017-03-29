蔡英文：過去文化政策只是一種點綴

總統兼任民進黨主席的蔡英文表示，過去文化政策只是一種點綴，沒有真正落實到民眾的生活。（資料照，記者蘇金鳳攝）

2017-03-29 15:59

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨今天中常會邀請文化部長鄭麗君針對「再造歷史現場計畫兼述文資守護方案及文資政策、組織轉型」進行專案報告，總統兼任民進黨主席的蔡英文表示，過去文化政策只是一種點綴，沒有真正落實到民眾的生活；現在，我們要翻轉由上而下的文化治理，重新將文化賦權予整個公民社會。

蔡英文說，文化政策不只是文化部的責任，所有部會都要一起投入，政府要打造一個文化資源平台，鼓勵任何有想法的人才，在這個平台上盡情揮灑創意。

蔡英文表示，「再造歷史現場示範計畫」，是文化部的重大計畫，從北到南各個縣市，正積極加入這個計畫，這其中有舊城、有聚落、有眷村、有宮廟、有水圳，這些都是台灣各地豐富的文化及歷史脈絡。

蔡英文也坦言，過去我們忽略了祖先的生活智慧與記憶；現在要一個一個重新找回來，重新建造與這塊土地連結的根源，在地方的日常生活中，凝聚地方與社區意識，創造新的地方美學。

蔡英文說，政府與民間要加強文資保存及活化，並加速推動文資法子法的配套措施，重新找回台灣文化的驕傲，翻轉更多空間的思維與想像，再現歷史價值與文化意涵，讓人民更加瞭解自己所生所長的土地，並在「以人為本」的文化薰陶下，在不同領域中發揮更多創意，用文化力來帶領國家持續前進。