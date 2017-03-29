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顏寬恒拿「消波塊」要黨內別互打 網友這麼解釋...

國民黨青壯世代立委今召開記者會，向主席選舉喊話「不要再抹泥巴！」（記者呂伊萱攝）

2017-03-29  15:34

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨政策會執行長蔡正元與前總統馬英九辦公室發言人徐巧芯，近來在臉書上隔空交火，形成「黨內互打」的局面。國民黨團在今日召開記者會，呼籲黨主席候選人「不要再互抹泥巴」，呼籲各陣營打正面選戰。其中，立委顏寬恒更在會中拿出「消波塊」，引起網友熱烈討論。

江啟臣等10餘名立委，在今早召開「這一次，請聽我們說」記者會，認為此次的黨主席選舉充斥過多負面、攻擊性的行為，「看不出從灰燼重建之象」，呼籲黨主席選舉各陣營「不要再互抹泥巴」。

引起網友注意的，就是顏寬恒在過程中拿出「消波塊」，網友紛紛留言解釋背後意涵，「海景第一排」、「顏董震怒了要有人去看守海岸線」、「這暗示很顯了，一起入住海景雙豪華套房」、「公然恐嚇XDDD」、「消坡（波）塊一拿出來，連蔣萬安都沈默了！」而顏寬恒的本意，其實是以消波塊有守護家園之精神，藉此向未來的黨主席喊話，了解人民的需要、解決人民的困難。

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