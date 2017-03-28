北檢日前起訴馬與北院昨判無罪 犯罪事實全不同
2017-03-28 23:32
〔記者張文川／台北報導〕「為什麼台北地檢署前幾天才起訴馬英九，今天台北地院就判馬無罪？ 」不少網友提出疑問，複雜案情搞得網友心好亂。
實際上簡單說，在2013年發起「九月政爭」前的8月31日至9月4日，馬英九共被控3件洩密或教唆洩密罪，其中1件是柯建銘自訴控馬9月1日教唆黃世銘向他洩密，這就是今日的北院宣判；另外2件分別是8月31日馬向江宜樺、羅智強洩密，以及9月4日馬教唆黃世銘向江洩密。
北院今天在判決中，也特地交代本案的審理範圍，與台北地檢署本月14日起訴的範圍做出區隔，兩邊的犯罪事實全然不同，包括犯罪日期、洩密對象、洩密內容都不一樣；北檢起訴的事實，與本案能否證明馬有沒有教唆黃世銘向馬洩密，沒有關係，因此北院可以在柯的自訴範圍內進行獨立審判，與北檢的起訴案互不影響。
北檢本月14日對馬英九提起公訴的範圍，包括2013年8月31日深夜黃世銘離開官邸後，馬隨即向時任行政院長江宜樺、總統府副秘書長羅智強洩漏案情，涉洩密；9月4日馬指示黃向江宜樺報告案情，涉教唆洩密。
北院今天的判決特地花了一頁篇幅解釋，北檢起訴馬英九的2個犯罪事實，犯案時間分別是8月31日、9月4日；馬31日洩密的對象是江宜樺、羅智強，馬4日教唆黃去洩密的對象是江宜樺；31日的洩密內容是「專案報告一」，4日的是黃世銘所知的全部案情。
而今天的判決，是由柯建銘自訴指控同年9月1日，馬涉教唆黃世銘向馬洩密，時間（9月1日）、洩漏對象（馬教唆黃向馬洩密）、洩漏內容（專案報告二），皆與北檢起訴案不相同，因此可以切割開來，各自獨立審判。
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