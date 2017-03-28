小英拍板年改方案 月退樓地板確定32160元

2017-03-28 20:32

〔記者鍾麗華／台北報導〕蔡英文總統今天聽取年金改革相關法案進度，蔡總統認同年改會建議方案，包括一次退者18趴優存利率第7年起降至6％，月退的「樓地板」標準採32160元，而基於照顧弱勢原則，遺屬年金調整為原領年金額度的2分之1。

總統府發言人黃重諺會後轉述，蔡總統是定期聽取擔任年改會召集人的副總統陳建仁及政委林萬億有關年金改革的進度報告，出席會議者尚包括勞動部長林美珠、教育部長潘文忠，考試院並未出席。林萬億在會中就目前行政院研擬草案，向總統說明。對於行政院以年改會版本做為基礎的方案，蔡總統表示尊重，也會尊重國會後續法案審查。

對於公教老年最低生活保障的「樓地板」標準，會中確定採32160元，低於此標準者不會砍18趴，以保障薪俸偏低、年資較淺的退休軍公教人員，且對年金財務的影響極小。

至於支領一次退的18趴優惠存款逐年調降，第1年降至12％、第3年降至10％、第5年降至8％、第7年降6％；此外，遺屬年金領取額度，年改會版本為原領年金額度的3分之1，但基於照顧大多數是女性、兒童的退休公教人員遺屬，調整為原領年金額度的2分之1。

針對考試院未將年金改革國是會議版本內容納入考量，包括平均薪資採計期間，年改會版為15年，考試院目前版本調整為10年；年改會版提35年年資所得替代率是75％，分15年逐年降至60％，考試院目前版本調整為80％，分10年逐年降至70％。

對此，陳建仁表示，仍應以年改會的版本為依據，且行政院版本均採年改會建議版本，宜維持年改會的版本送請立法院審議，政策不宜大幅度變動。至於立法院民進黨團是否提版本，尊重立法院黨團決定，年改會也尊重立法院最後審議結果。