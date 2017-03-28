國民黨電話抽查人頭黨員 結果只剔除39人
2017-03-28 16:34
〔記者施曉光／台北報導〕國民黨中央今天下午邀集六組黨主席參選人陣營代表開會說明人頭黨員電話調查結果，連日來經各組參選人要求總計抽樣電話訪了一千二百六十二通有人頭疑慮的黨員電話，結果只有三十九位回答沒有申請入黨，被直接剔除。
不過，由於受訪電話有許多拒答、無反應、人不在家、電話未接通或轉入語音信箱等特別情況，無法做確認，而且人頭黨員問題無法做出終極解決，六組陣營討論後達成共識，授權組發會針對去年七月一日至今年一月二十日新徵及回復黨籍黨員，凡是聯落資料不全者，寄發信函說明未來重要選舉相關文件，都將寄發至黨員的戶籍所在地，以表慎重。
有關黨員名冊問題，會中也達成共識，只要參選人預繳選舉作業費二百萬元，即可取得第一波的黨員名冊，名冊下載期限到三月二十六日止，黨主席參選人詹啟賢陣營今日也立即繳出一張二百萬支票。
不過，郝龍斌陣營仍對吳敦義陣營疑似掌握到新黨員名冊緊咬不放，郝陣營今日帶來許多新入黨員收到吳陣營文宣的具體證據，要求黨中央及吳陣營給個交待，並針對吳敦義日前指稱自己新入黨的兒子也有收到郝陣營文宣一事，當場要求吳陣營拿出證據，郝陣營並要求組發會提出黨員名冊外流問題的解決辦法，但這些主張都沒有得到黨中央與吳陣營代表的明確回應，會議並隨即宣布散會。
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