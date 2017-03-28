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被批走鐘 柯P：我只是比較不會亂講話了

姚文智表示當年那位直白、敦厚的陽光阿伯已經「走鐘」。對此柯文哲強調自己和當初一樣。（資料照，記者姚介修攝）

2017-03-28  13:28

〔即時新聞／綜合報導〕隨著2018九合一選舉逼近，下屆台北市長選戰也備受關注，不過有意參選北市的民進黨立委姚文智表示，台北市長柯文哲身邊的人愛放話，當年那位直白、敦厚的陽光阿伯已經「走鐘」了。對此，柯文哲強調自己和當初一樣，只是比較不會亂說話而已。

根據《蘋果日報》報導，柯文哲展開東南亞參訪之旅第三天行程，今日他被問及此事時，覺得自己還是當初那個樣子，還反問現場記者：「你有覺得我有改變嗎？」強調自己只是比較不會亂講話而已，其他都一樣。

而姚文智批評柯文哲身邊的人在放話，柯文哲表示：「我的人馬都是台北市政府的公務員，基本上我想不出有什麼人馬，我是聽不懂他在說什麼。」

至於姚文智指柯文哲的民調僅有當年陳水扁的一半，認為柯能勝選的機率微乎其微。柯文哲對此回應，做什麼事都要有信心，怎能在心理上先怯弱？保持正面態度努力去做，這是很簡單的道理。

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相關關鍵字： 2018九合一選舉 2018年選舉 姚文智 柯文哲
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