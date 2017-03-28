監院就不當黨產聲請釋憲 綠委批監委：撈過界！

2017-03-28 12:03

〔記者彭琬馨／台北報導〕監察院日前就「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」提出釋憲案，認為內容有違憲之虞。立法院民進黨團今召開記者會反批，監察院對立法院制定的法律提出釋憲案，事實上違反憲法五權分立原則；綠委陳其邁還說，監察權「八竿子跟追討黨產一點關係都沒有」，沒有完整憲政觀念也能當監委，根本笑掉民眾大牙。

監察院於三月中院會通過「不當黨產處理條例」釋憲案，被外界解讀為替國民黨解圍。立法院民進黨團幹事長葉宜津、立委莊瑞雄、陳其邁上午對此召開記者會，痛批監察院逾越職權、違反憲法五權分立原則。葉宜津表示，現在的監察院都是前總統馬英九提名的監委，質疑此釋憲案根本是行使馬英九意志、「針對立法院的立法權」，葉宜津說，不當黨產處理條例是為了處理黨產問題，也是重要的轉型正義工程，監委應該超越黨派，獨立行使職權。

綠委莊瑞雄也提到，「不當黨產處理條例」是立法權集體意志的最後決定，監察院就此提出釋憲案是「撈過界」的行為，且調查報告至今尚未公開上網，質疑監察院是因為自己心虛才不敢公開報告；陳其邁則批評，立法院審理相關法案時，監察院就曾主張不當黨產應由監院負責調查，這次「終於露出馬腳」，陳其邁說，監察院作為最高監察機關，只有彈劾糾舉審計的權力，並不符合大法官審理釋憲案的要件，反諷監委沒有憲政觀念，只會讓民眾看笑話。