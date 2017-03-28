軍方出奇招 錄取志願役士兵就送這個...

2017-03-28 11:27

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方擴大招募志願役官兵，可說是絞盡腦汁，除了取消部分考試科目、放寬志願役士兵資格讓具微罪前科者也可報考外，今年還有一項奇招，軍方規劃凡是錄取志願役士兵者，就送一件印有「永不畏懼」字樣的從軍T恤。

軍方官員今天指出，106年度的軍校正期生、士官二專班、志願役士兵等招募班隊，需求員額共計2萬3千餘人，另為滿足初官人力補充，加強「專業預備軍士官班」及「大學儲備軍官訓練團」等班隊招募宣傳，由於社會目前多元環境發展，軍方針對招募目標的青年學子，要以吸引目光的方式啟發他們的從軍動機。

官員說，今年的招募行銷方式，規劃會從整合行銷、車體廣告、媒體廣告、從軍T恤及招募文宣等招募宣傳及招募廣告來著手，希望能夠達到招募目標，總計今年的招募宣傳經費約為2157萬元。

對於為什麼會有對錄取志願役土兵，發給從軍T恤的想法？軍方官員說，這是參酌美軍陸戰隊招募士兵的做法，針對參加志願役士兵考試錄取的社會青年學生，將會寄發一件「國軍從軍T恤」，藉以提高從軍意願及榮譽感。

軍方說，從軍T恤的正面，印有「永不畏懼」的中文字樣，配有英文的永不畏懼小字，T恤下擺布標則以英文標示「士兵」。