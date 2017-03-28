柯建銘控馬英九教唆洩密案 下午3點宣判
〔記者張文川／台北報導〕前總統馬英九卸任後第1件官司，被立委柯建銘自訴控告涉教唆時任檢察總長黃世銘洩密、加重誹謗罪嫌，台北地院定今下午3時宣判。若判有罪，馬英九將成為繼前總統陳水扁後，第2位刑事被判有罪的卸任總統。
馬辦指出，馬和律師今天都不會到庭聆判。柯建銘則將派2位律師到庭，判後柯在立院黨團開記者會。此宣判也引起國際高度重視，已知有路透社、法新社、英國BBC、日本共同新聞社等外媒，將到台北地院現場報導。
柯指控，馬在2013年9月1日凌晨，電邀黃世銘於當日中午，第2度赴官邸向他再次報告偵查中秘密，涉教唆洩密、違反通保法、個資法；9月11日馬在國民黨中央考紀會開會前，開記者會指責柯建銘請託時任立法院長王金平為其關說司法案件，柯認馬所言不實，控馬加重誹謗。
黃世銘先前已被高等法院判決有罪定讞，3罪各判6月、5月、6月，合併應執行1年3月、得易科罰金45萬元；其中，高院認定黃世銘8月31日、9月1日兩度進入官邸向馬報告偵查秘密的犯行是接續犯，判黃6月徒刑。
馬去年5月卸任後，北院3度開庭，馬與柯都親自到庭答辯與論告，今年1月並傳黃世銘與馬當時的隨行秘書林有振隔離訊問作證。
開庭時馬堅信自己無罪，主張黃世銘告訴他只有行政不法，他信任黃的專業；他指示林有振電邀黃第2度入官邸時，並未交代要補充哪些資料，林有振講電話時他不在場；國會龍頭、最大在野黨黨鞭、部會首長涉司法關說案，他身為總統須危機處理，不應是不該知道案情的人。
柯建銘認為，馬英九與黃世銘是共謀「一石三鳥」的共犯，動機不良，以總統之尊，利用應保密的通訊監聽資料進行政爭，嚴重程度遠高於黃世銘，和犯洩密罪而被重判2年6月定讞的前調查局長葉盛茂，且馬犯後卸責撇清，建請法院重判馬最重本刑3年徒刑。
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標題：柯建銘控馬英九教唆洩密案 下午3點宣判
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