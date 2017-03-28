| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
北京到高雄航班 旅客跳窗翻防護網逃逸
 首頁 > 政治

柯建銘控馬英九教唆洩密案 下午3點宣判

2017-03-28  10:46

〔記者張文川／台北報導〕前總統馬英九卸任後第1件官司，被立委柯建銘自訴控告涉教唆時任檢察總長黃世銘洩密、加重誹謗罪嫌，台北地院定今下午3時宣判。若判有罪，馬英九將成為繼前總統陳水扁後，第2位刑事被判有罪的卸任總統。

馬辦指出，馬和律師今天都不會到庭聆判。柯建銘則將派2位律師到庭，判後柯在立院黨團開記者會。此宣判也引起國際高度重視，已知有路透社、法新社、英國BBC、日本共同新聞社等外媒，將到台北地院現場報導。

柯指控，馬在2013年9月1日凌晨，電邀黃世銘於當日中午，第2度赴官邸向他再次報告偵查中秘密，涉教唆洩密、違反通保法、個資法；9月11日馬在國民黨中央考紀會開會前，開記者會指責柯建銘請託時任立法院長王金平為其關說司法案件，柯認馬所言不實，控馬加重誹謗。

黃世銘先前已被高等法院判決有罪定讞，3罪各判6月、5月、6月，合併應執行1年3月、得易科罰金45萬元；其中，高院認定黃世銘8月31日、9月1日兩度進入官邸向馬報告偵查秘密的犯行是接續犯，判黃6月徒刑。

馬去年5月卸任後，北院3度開庭，馬與柯都親自到庭答辯與論告，今年1月並傳黃世銘與馬當時的隨行秘書林有振隔離訊問作證。

開庭時馬堅信自己無罪，主張黃世銘告訴他只有行政不法，他信任黃的專業；他指示林有振電邀黃第2度入官邸時，並未交代要補充哪些資料，林有振講電話時他不在場；國會龍頭、最大在野黨黨鞭、部會首長涉司法關說案，他身為總統須危機處理，不應是不該知道案情的人。

柯建銘認為，馬英九與黃世銘是共謀「一石三鳥」的共犯，動機不良，以總統之尊，利用應保密的通訊監聽資料進行政爭，嚴重程度遠高於黃世銘，和犯洩密罪而被重判2年6月定讞的前調查局長葉盛茂，且馬犯後卸責撇清，建請法院重判馬最重本刑3年徒刑。

廣告
  • 針對前總統馬英九涉嫌洩密等案件，台北地院定今下午3時宣判。圖為馬英九日前出席台大哈佛論壇時強調，對自己清白有信心。（資料照，記者羅沛德攝）

    針對前總統馬英九涉嫌洩密等案件，台北地院定今下午3時宣判。圖為馬英九日前出席台大哈佛論壇時強調，對自己清白有信心。（資料照，記者羅沛德攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 教唆洩密 柯建銘 馬教唆洩密案 馬英九
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧可樂燒子排
法式點心✧沙漠玫瑰
異國菜✧北越炸春捲
葡萄酒入菜有４招！
轉寄

標題：柯建銘控馬英九教唆洩密案 下午3點宣判


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月28日‧星期二‧丁酉年三月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.