柯P扮鳴人涉侵權？ 產發局：沒有違反著作權法

台北市長柯文哲日前打扮成知名漫畫《火影忍者》主角漩渦鳴人，出席竹子湖海芋節開幕儀式。（資料照，記者沈佩瑤攝）

2017-03-28 09:26

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲24日出席竹子湖海芋節開幕儀式，為了搭配活動主題cosplay成知名漫畫《火影忍者》的主角漩渦鳴人，瞬間引起各界熱議，不過有PTT鄉民質疑此舉是否有違反《著作權法》？主辦該活動的北市府產發局，則對此表示並沒有侵權問題。

據《蘋果日報》報導，產發局主任秘書高振源指出，柯文哲cosplay的目的是推廣政策，並非商業用途，另外著作權法保護該著作的表達，其他的思想、概念、系統、製程、操作方法都沒包括在內，而柯P變裝成鳴人是在「概念」的範疇，因此沒有違法著作權法。

報導中指出，智財律師張紹斌個人認為柯P的cosplay沒有太多問題，但他也透露這種扮演方式是將平面轉成立體，算是著作權裡的重製動作，而重製是否符合法律尚待商討，畢竟美國和日本對重製有不同看法。在台灣方面，則是以告訴乃論罪來處理。