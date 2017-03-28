就是要擊敗國民黨！ 綠營這3縣市擬禮讓無黨籍

2017-03-28 06:41

〔即時新聞／綜合報導〕下屆縣市長選舉提名人選，民進黨針對非執政縣市，將由黨主席提名、中執會決議後徵召。據媒體報導，民進黨透露，台北市、苗栗縣、金門縣這3縣市，可能會禮讓無黨籍人士參選，讓打敗國民黨的機率提高。

根據《蘋果日報》報導，民進黨選舉對策委員會評估，針對台北市、苗栗縣、金門縣3縣市，可能不會徵召黨內人選，禮讓無黨籍人士參選，增加擊敗國民黨的機率。綠營可能禮讓無黨籍台北市長柯文哲、苗栗市長邱炳坤、金門縣長陳福海競選。

對此，有意參選台北市長的民進黨立委姚文智表示，這次選舉和上屆不同，而且國民黨現階段仍在選黨主席，市長選舉可能會面臨分裂問題，民進黨不用急著推出人選，未來可先徵召、再進行策略結盟。