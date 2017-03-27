言論自由日元年 葉菊蘭：感謝年輕世代的覺醒
2017-03-27 16:59
為紀念鄭南榕先生捍衛言論自由，表彰得來不易的言論自由，台南市政府今年規劃舉辦「我主張…」系列活動。（記者蔡文居攝）
〔記者蔡文居／台南報導〕今年4月7日是鄭南榕先生殉難28週年，為紀念鄭南榕先生捍衛言論自由，表彰得來不易的言論自由，台南市政府規劃「我主張…」系列活動，並於4月5日起至4月9日，舉辦影展、講座、音樂及戲劇等各項藝文活動。
鄭南榕遺孀葉菊蘭女士回憶說，28年前鄭南榕先生一把火以身殉道時，社會的反應是奚落、扭曲、嘲笑、醜化；今年是國定言論自由日元年，表示整個社會對於鄭南榕先生殉道的精神與價值是給予肯定的，感謝全台灣的人民，也感謝年輕世代的覺醒。
台南市政府今天在永華市政中心舉辦記者會，包括鄭南榕基金會董事李敏勇、終身志工葉菊蘭等人出席。市長賴清德也出席並向民眾傳達享有言論自由基本人權的珍貴，更提醒不能遺忘捍衛、傳承言論自由價值的使命。
台南市是台灣第一個城市將鄭南榕殉難日4月7日訂為言論自由日的城市，去年中央政府也宣布4月7日為言論自由日。葉菊蘭表示，感謝賴市長在2012年首先宣布「言論自由日」。
賴清德表示，台南市是台灣第一個城市，也是民主聖地，所以響應鄭南榕先生的理想和抱負，甚至向他的勇氣表示敬意，是很自然的事情。台南市政府也一定會全力來配合響應策展內容，並向言論自由日表示最大的誠意。希望無論是老一輩，還是年輕一輩，還是未來更年輕的一輩，每個國家的主人都可以體認到鄭南榕先生的理想。
市府研考會表示，「我主張…」系列活動，今年以「呼吸．自由」為主題，規劃一連串的活動，透過藝術創作，傳達鄭南榕先生追求言論自由的意志，並從整體人權環境的意義上再次省思。詳情請見活動網站；
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