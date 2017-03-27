| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

考妣論風波再起 邱太三批聯合報社論顛倒是非

考批論風波未平，法務部長邱太三今召開記者會，針對聯合報社論對他的指摘，指是顛倒是非。（記者楊國文攝）

2017-03-27  13:17

〔記者楊國文／台北報導〕大法官日前為同性婚姻釋憲案召開憲法法庭辯論，法務部長邱太三一席「考妣論」引起話題，不料，聯合報今天社論又以此事批評邱太三，邱太三今親自召開「回擊媒體惡意的攻訐」記者會，大動作回應，他強調，憲法法庭會提到有關「考考、妣妣」的民俗，是因應聲請人詢問是否會影響社會秩序一事，就他所知提供做參考，聯合報社論對他的指摘，是顛倒是非、惡意指摘，「我要做強烈抗議和澄清」。至中午為止，無法取得聯合報回應說法。

聯合報今在社論「執政一年，民進黨究竟抱持什麼價值？」中，針對邱太三的部份，指「邱太三身為內閣法務首長，選擇以祖宗稱謂『考考妣妣』的民俗衝擊表示反對，卻未以部長的高度論及法律調適、人權與宗教的衝突等核心議題，這不僅令人對政府閣員的素質憂心，若邱太三的發言代表了政府的態度，那就更坐實蔡政府已成『騙票』政權。」。

邱太三今親自召開記者會，還特地拿出臨時製作的「善意？惡意的攻訐絕不妥協」看板，當做記者會背景，邱太三神情嚴肅指出，同性婚姻是重大議題，每個人都可以有自己看法，最近也有人對他的批評，他沒有意見，但是社論是報社的基本立場，應該有社會基本責任，報社可以有立場和態度，可以不報導不喜歡的新聞，「但重要的是，絕對不可以顛倒是非、也不可以惡意指摘或睜眼說瞎話」。

邱太三說，對同婚議題，目前確有立法不足的問題，對於修法等事宜，法務部採開放的態度，希望批評的人應該看過所有辯論內容後再提出批評或看法，較為妥當，邱對於報社以社論指摘他，「我完全無法接受」。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 同性婚姻 考妣論
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當✧烤牛蒡天婦羅
日式✧蘿蔔泥涮牛肉
開胃菜✧香料蘑菇漬
鮮奶勿放冰箱這裡！
轉寄

標題：考妣論風波再起 邱太三批聯合報社論顛倒是非


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月27日‧星期一‧丁酉年二月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.