考妣論風波再起 邱太三批聯合報社論顛倒是非

考批論風波未平，法務部長邱太三今召開記者會，針對聯合報社論對他的指摘，指是顛倒是非。（記者楊國文攝）

2017-03-27 13:17

〔記者楊國文／台北報導〕大法官日前為同性婚姻釋憲案召開憲法法庭辯論，法務部長邱太三一席「考妣論」引起話題，不料，聯合報今天社論又以此事批評邱太三，邱太三今親自召開「回擊媒體惡意的攻訐」記者會，大動作回應，他強調，憲法法庭會提到有關「考考、妣妣」的民俗，是因應聲請人詢問是否會影響社會秩序一事，就他所知提供做參考，聯合報社論對他的指摘，是顛倒是非、惡意指摘，「我要做強烈抗議和澄清」。至中午為止，無法取得聯合報回應說法。

聯合報今在社論「執政一年，民進黨究竟抱持什麼價值？」中，針對邱太三的部份，指「邱太三身為內閣法務首長，選擇以祖宗稱謂『考考妣妣』的民俗衝擊表示反對，卻未以部長的高度論及法律調適、人權與宗教的衝突等核心議題，這不僅令人對政府閣員的素質憂心，若邱太三的發言代表了政府的態度，那就更坐實蔡政府已成『騙票』政權。」。

邱太三今親自召開記者會，還特地拿出臨時製作的「善意？惡意的攻訐絕不妥協」看板，當做記者會背景，邱太三神情嚴肅指出，同性婚姻是重大議題，每個人都可以有自己看法，最近也有人對他的批評，他沒有意見，但是社論是報社的基本立場，應該有社會基本責任，報社可以有立場和態度，可以不報導不喜歡的新聞，「但重要的是，絕對不可以顛倒是非、也不可以惡意指摘或睜眼說瞎話」。

邱太三說，對同婚議題，目前確有立法不足的問題，對於修法等事宜，法務部採開放的態度，希望批評的人應該看過所有辯論內容後再提出批評或看法，較為妥當，邱對於報社以社論指摘他，「我完全無法接受」。