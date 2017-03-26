總統邀宴 賴清德向小英說這些話…
2017-03-26 23:34
〔記者蔡文居／台南報導〕總統蔡英文今天宴請縣市長，台南市長賴清德向小英表示，南鐵北延案及台南高架單軌捷運等建設，將讓台南市脫胎換骨，更上層樓，成為值得投資的城市，很感謝總統對台南市基礎建設的支持。
台南市新聞處長許淑芬晚間轉述說，賴清德感謝蔡英文總統對台南市基礎建設的支持，尤其是「前瞻基礎建設計畫」，台市市獲核定計畫包括「沙崙綠能科學城」、「台南鐵路立體化延伸至善化地區計畫」、「台南市大眾捷運系統府城橫貫線（綠線）及中華環線（藍線）等2項軌道建設新興計畫」與「水環境」建設等，賴清德表示這些重要基礎建設將讓台南市脫胎換骨，更上層樓，成為值得投資的城市。
賴清德強調，中央和地方通力合作，才能讓建設向前，社會進步。
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