與柯P的關係？ 民進黨秘書長以7字名言答...

民進黨2018年選舉是否還會禮讓給台北市長柯文哲。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-03-26 06:55

〔即時新聞／綜合報導〕2018年縣市長選舉，民進黨的佈局，備受關注，不少人好奇在台北市，民進黨是否還會禮讓給台北市長柯文哲，民進黨秘書長洪耀福話沒說死，強調徵召有彈性，策略這樣才比較靈活，不過被問到民進黨與柯文哲的關係，他說：「君子之交淡如水。」

《聯合報》報導，洪耀福指出，非執政縣市是民進黨較弱選區，或許採取徵召較有彈性，在策略上也會比較靈活，如果有其他人選合作，也可以不徵召，這方面其實彈性很大。

洪耀福也被問到民進黨與柯文哲的關係，他透露，彼此間其實沒什麼聯絡，他說：「沒好沒壞，君子之交淡如水」。