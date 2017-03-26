與柯P的關係？ 民進黨秘書長以7字名言答...
2017-03-26 06:55
民進黨2018年選舉是否還會禮讓給台北市長柯文哲。（資料照，記者黃耀徵攝）
〔即時新聞／綜合報導〕2018年縣市長選舉，民進黨的佈局，備受關注，不少人好奇在台北市，民進黨是否還會禮讓給台北市長柯文哲，民進黨秘書長洪耀福話沒說死，強調徵召有彈性，策略這樣才比較靈活，不過被問到民進黨與柯文哲的關係，他說：「君子之交淡如水。」
《聯合報》報導，洪耀福指出，非執政縣市是民進黨較弱選區，或許採取徵召較有彈性，在策略上也會比較靈活，如果有其他人選合作，也可以不徵召，這方面其實彈性很大。
洪耀福也被問到民進黨與柯文哲的關係，他透露，彼此間其實沒什麼聯絡，他說：「沒好沒壞，君子之交淡如水」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 惡男當心靈導師 下課私處滴蠟油性侵女學員
- 台版《太陽的後裔》男主角 帥氣陸軍儀隊出線
- 東港東隆宮王船起造 4個月完工
- 《中英對照讀新聞》N. Korea airport among world’s worst in global survey 國際調查：北韓機場居全球末段班
- 《焦點評論》漫漫府城
- 三星蔥油餅DIY 上千人有吃有拿
- 台塑化本週汽油降2角 柴油3角
- 大甲媽抵彰市 民生地下道警戒
- 女醫師秀病患截肢 得意稱：我的第一條腿
- 「大甲媽」23:55通過彰市民生地下道
- 10秒結束！ 「大甲媽」遶境到彰化 傳出10人互毆
- 北市校園腹瀉通報 比去年同期多4倍
- 童趣12生肖壁畫 台中南屯新亮點
- 郭富城爆娶中國網紅 城嫂們不服氣
- 倫敦國會恐攻逮11嫌 僅1人仍在押
- 孔劉《鬼怪》好威 5500張門票秒殺 － 人氣登頂 擊敗宋仲基 朴寶劍
- 清水國小古蹟宿舍群啟用 日相弟媳道賀
- 教堂太浪漫Sam想跪 阿妹可能點頭當人妻
- 虎爸一句滾出去 兒20年不回家
- 亞洲盃資格賽最終輪／旅外國腳站台 今拚首勝土庫曼
- 游牧讀童書 蒙古包變身圖書館
- 炸死摩蘇爾200平民？ 聯軍調查
- 市定紀念建築「鶯料理」化身「鷲嶺食肆」 4.2動土
- 自由廣場》從矽谷看「前瞻」
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Brawl follows China ice hockey game
- 蓮香齋拒收舊餐券 民眾怒批：已被加收費用！
- 徐國勇︰代表總統服務地方
- 麥當勞上班逾44年 94歲阿嬤沒打算退休
- 自由廣場》合理懷疑未必合理
- 【朵朵小語】不能被取代的
- 孝悌楷模與自強兒童 30人獲表揚
- 糗糗der！女星因XX太大 撞到朴寶劍吻戲NG了
- 〈分手哲學〉千錯萬錯 自省為上
- 自由廣場》李永得「官威」 港人好羨慕
- 阿根廷驚見雙頭怪 鄉民解答竟是...
- 日副大臣：訪台雖有困難 還是來了
- 川普大挫敗 廢不了歐版健保
- 中客自由行人數回升 比國旅走入更偏鄉
- 郭富城情史獵豔中港日 這位女星最匹配
- 外生瘋媽祖 跟著去遶境
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：與柯P的關係？ 民進黨秘書長以7字名言答...
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分