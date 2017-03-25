八德國中慶55歲「重量級學長」秒變人形立牌
2017-03-25 12:32
八德國中55週年校慶，桃園市長鄭文燦返母校，學弟、妹爭相合照。（記者鄭淑婷攝）
［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市八德國中歡慶55週年校慶，市長鄭文燦另以學長身分出席，讓台下學弟、妹開心尖叫，爭相要求與學長合照，鄭文燦秒變人形立牌，鄭文燦表示，八德國中是他的母校，返校參加校慶有兩個身分，一個是市長、一個是學長，對八德國中的一草一木，每一個地方都有非常熟悉的感覺。
八德國中今年校慶算是雙喜臨門，延宕多時的活動中心已接近完工，目前進入申請使用執照階段，鄭文燦表示，活動中心包含體育館、多功能展演中心，市府預計4月就會將使照核發下來，並擇日舉辦落成啟用典禮，今年的畢業典禮就可以在這裡舉辦。
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