立院審婚姻制度，大法官能介入？法務部和北市府針鋒相對

2017-03-24 14:22

〔記者項程鎮／台北報導〕大法官湯德宗上午在憲法法庭指出，目前立法院正在審議民法的婚姻制度，現在大法官會議是否適合介入審查？法務部長邱太三當庭回應，大法官介入應有更高正當性，台北市政府代理人廖元豪副教授則認為，大法官可對「發展中的趨勢」釋憲。

邱太三表示，任何人都有追求幸福的權利，因此法律應有多元機制解決相關法律問題，但法官如要介入目前立法機制，應該要有更高的正當性，另外，同性婚姻不是只有修改民法的問題，還涉及其他法律。

廖元豪認為，大法官可對「發展中的趨勢」釋憲，如大法官有疑慮，可以先界定「同性婚姻應受保障，」但技術面由立法機關處理，他強調大法官可以自行判斷，趨勢已在這邊，「回不去了」。