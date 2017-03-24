「左口袋的錢換到右口袋」新北批前瞻3段軌道補助

2017-03-24 12:30

〔記者何玉華／新北報導〕行政院長林全今早回應新北市政府對「前瞻基礎建設計畫」軌道建設補助的不滿，指已經補助3段，但新北市政府新聞局長張其強「提醒」說，補助的3段預算早已編列，就算沒納入這次的特別預算，也都在中央的年度總預算中，「把左口袋的錢換到右口袋」，不是幫助。

新北市政府不滿意行政院「前瞻基礎建設計畫」對轄內軌道建設補助，批評是「回顧不前瞻」，林全今天早上受訪強調已補助三段；張其強表示，必須提醒院長，這三段都已經在施工中，甚至快要完工，預算早已完成編列，也在執行中，如果沒有這次的基礎建設特別預算，也在中央的年度總預算中，所謂『幫助三段』，那只是「把左口袋的錢換到右口袋」，不是幫助。

張其強說，三環三線是新北市的核心建設，是近400萬新北市民的共同期待，其中，關係北北桃共同發展的環狀線二階段，也就是南環和北環，以及和北北基生活圈密切相關的汐止民生線，都已經通過了中央的「可行性研究評估」，確實有建設的必要性，但卻在這次的核定內容中，隻字未提，沒有獲得任何的預算。

淡海輕軌施工進度已經超過50%，預計明年完工，安坑輕軌和三鶯線，也都已經在施工當中；施政當然不應區分藍綠，我們希望，對於所謂「不分藍綠」，不是靠說的，而是該有具體的作為來證明。