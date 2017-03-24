國民黨：支持溫和漸進、社會和諧的年金改革
2017-03-24 12:16
〔記者施曉光／台北報導〕考試院昨日完成「公務人員退休撫卹法修正草案」審查，通過十八％優惠存款至遲分六年逐步廢除，所得替代率逐年自八十％降至七十％，國民黨文傳會副主委唐德明今日召開記者會表示，既然是草案，就仍然可以討論，但不應情緒性發言，國民黨支持溫和漸進、兼顧社會和諧的改革，反對仇恨對立、粗暴蠻橫、撕裂社會的改革。
唐德明表示，蔡英文總統曾說，這次年金改革可以維持二十五年的穩定，期盼未來五到十年就能檢討一次，既然改革無法一次到位，以後還要不斷檢討，為什麼不能採取溫和漸進的方式，一定要把軍公教警消視如寇讎，引起社會對立衝突？讓人無法相信民進黨的年金改革中沒有政治算計。
唐德明質疑，民進黨的政治操作，慣用獵巫模式，就像網友戲稱的「一切都是阿共的陰謀」、「千錯萬錯都是國民黨的錯」，現在民進黨完全執政，沒得推諉卸責，加上兩岸進入冰凍期，無法把一切問題推給中國大陸與國民黨，為了轉移執政無能的焦點，只好尋找新的獵巫對象，從討論年金改革開始，民進黨就不斷汙名化軍公教警消。
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