林全拍板 拚經濟特別條例列最優先法案
2017-03-23 11:20
〔記者李欣芳／台北報導〕行政院為宣示拚經濟，閣揆林全今天上午在行政院會拍板通過「前瞻基礎建設特別條例」，將送請立法院審議，林全並將向立法院提出總額逾8800億元的8年特別預算，前瞻基礎建設計畫中占最大宗的軌道建設，金額約4241.33億元，包括高雄捷運新環線（黃線）、台中山手線環狀鐵路都納入，軌道建設估計可帶動7000億元產值。
前瞻基礎建設計畫共分為軌道建設、水環境、綠能建設、數位建設、城鄉建設等5大面向，政院先前已宣布水環境建設、綠能建設與數位建設，今天並公布軌道建設與城鄉建設，民進黨立委劉世芳等人積極爭取高雄捷運黃線納入前瞻基礎建設，獲政院採納。
林全在院會中就通過「前瞻基礎建設特別條例」裁示說，此案是立法院本會期最優先、最重要的法案，請國發會及各主責部會全力與立法院各黨團及朝野政黨委員溝通協調，務必在本會期完成立法。
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