「警方大可輕鬆領薪水」 李永得遭盤查她挺員警

李永得著夾腳拖在台北轉運站被攔查。（記者鄭景議翻攝）

2017-03-23 11:03

〔即時新聞／綜合報導〕客委會主委李永得在台北轉運站穿夾腳拖、被員警盤查一事引起網友熱烈討論，甚至引發不同看法網友的論戰，不少藝人及政治人物發表看法，新北市議員李婉鈺則在臉書PO文表示認同警方，強調「我支持我們的人民褓母，您們辛苦了。」

李婉鈺認為，警方可以不去臨檢任何可疑的人，就不會得罪任何人，輕鬆領薪水，不是嗎？李婉鈺指出，員警在公共場合盤查可疑的人、或是酒駕的臨檢，目的都是「保障我們的安全」，雖然大家都不喜歡輕鬆買個飲料被盤查，但為什麼大家要把被警察盤查的事情當成反感、被羞辱的事呢？

李婉鈺說，警察是人民的褓母，在一個台北交通便利最容易進出善惡的樞紐，之前查到罪犯機率很高的地點，對一個以他們經驗判斷可疑的人士前去盤查，到底有什麼不對？況且貴為執政黨的閣員，報一下身分證字號，甚至鼓勵一下警員，不才更是榜樣？

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