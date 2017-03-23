司改會議》意見繁雜延宕議事 馮賢賢二度抗議

2017-03-23 00:08

〔記者吳政峰／台北報導〕司法改革國是會議第三分組22日召開第三次會議，首先聚焦「環境案件之偵查與訴訟程序之檢討」，委員們討論熱烈，花了近半小時仍未交付表決，另名委員、新台灣和平基金會執行長馮賢賢認為議事遭拖延，二度舉手抗議，第三分組召集人瞿海源緩頰，認為該議題共識度高，裁定交付表決，才順利進到下一個議題。

「環境案件之偵查與訴訟程序之檢討」由與會委員孫一信、陳重言、楊永年、林達等4位委員整合機關、團體及委員意見後，提出改革方案，部分委員認為該方案還可衍生其他議題，發言踴躍。

台灣大學法律學院教授林鈺雄表示，我國環境法律獨漏了估算不法利得的機制，沒有估算的理論基礎建構，也沒有具備估算能力的機構，一切看來都是付之闕如，屆時如何追繳或沒收犯罪所得？

林鈺雄說，對業者而言，他們抗辯一定要把不法利得降到最低，因此如果討論環境犯罪專章，不能漏掉估算機制的建置。

律師尤伯祥認為，環境犯罪的不法利得應交由檢察官舉證，不可能到了審判的最後階段，才丟給法官處理，而這對被告的防禦權行使而言，也不公平。

成功大學政治系暨政治經濟學研究所教授楊永年提到，日月光長期與外部的鑑定單位合作，關係良好，而日月光出事時，沒有任何一個鑑定單位願意出來當專家證人，因此檢察官應與鑑定機構建立長期合作關係，避免日月光案重演。

台中地院法官賴恭利說，檢察官目前起訴時，多會把犯罪所得詳列在起訴書內，因此環境犯罪亦應如此，才可讓法官扮演中立的審判角色。

衍生的環境議題越講越多，談了近半小時，引發馮賢賢不滿，二度舉手抗議，直指該案共識度高，不應繼續花時間討論，排擠其他議案。

瞿海源也認為議事應更有效率，裁定依原提案進行表決，獲得逾半委員舉手通過，防制環境犯罪專章可望往具體化方向實踐。