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民進黨：競選連任者由主席提名 中執會同意

2017-03-22  17:00

〔記者蘇芳禾／台北報導〕日前傳出綠營執政縣市長與總統蔡英文餐敘時，希望能夠採「現任者優先」。民進黨今天召開中執會，民進黨發言人楊家俍會後轉述，針對2018年直轄市長暨縣市長選舉，選對會召集人陳明文於中執會中報告各縣市提名，連任縣市部分，競選連任者由主席提名，經中執會同意後提名。

楊家俍轉述，提名原則分為三類，並將研擬相關辦法提請全代會通過。一，連任縣市部分，競選連任者由主席提名經中執會同意後提名。二，非執政縣市部分，採徵召方式提名。三，執政任期屆滿縣市部分，就依現行規定辦理初選，依民調結果決定人選。至於縣市長初選時程，待7月22日全代會通過提名辦法後，才會啟動研議討論，並參酌有意參選人之意見。

楊家俍指出，在討論案部分，會中通過7月22日（六）台北國際會議中心召開第十七屆第二次全國黨員代表大會相關事宜。

此外，會中由王孝維宣誓遞補中執委，並由中常執委互推中執委鄭宏輝（新竹市議員、前民進黨新竹市黨部主委）為中常委。

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  • 民進黨選舉對策委員會召集人陳明文。（資料照，記者劉信德攝）

    民進黨選舉對策委員會召集人陳明文。（資料照，記者劉信德攝）

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