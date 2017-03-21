扁案、郭瑤琪案恐無法翻案 綠委：人民無法接受

2017-03-21 23:14

〔即時新聞／綜合報導〕司法改革國是會議第2組第3次會議昨決議，有關大法官針對個案進行違憲審查的「裁判憲法審查制度」將不溯及既往，意即外界關注的前總統陳水扁案、前交通部長郭瑤琪案恐翻案無望。立委陳亭妃批評，這樣的結果讓人民無法接受。

民進黨立委陳亭妃在21日的「政經看民視」節目中表示，大家都希望過去不公的案子能透過司法改革有重新審判的機會，但司法改革國是會議做出個案不溯及既往的結論，讓大家對轉型正義再度感到失望。

陳亭妃說，蔡英文總統520的就職演說談到司法改革，現場民眾都熱烈鼓掌，覺得是很重要的改革方向，如果今天連個案審查都不溯及既往，跟人民期待落差很大。

陳亭妃強調，不能以案子太多當理由，做成不溯及既往的結論，可以有很多方式做控管，不能用「既往不咎」把所有斷點都斷掉；且扁案和郭瑤琪案中，有證人已提出是被迫做出不當供詞，甚至有條件交換，如果如此都不能有一個新的破點，人民無法接受。