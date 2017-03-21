松山機場遷建？ 林全：目前沒有這個問題

離島三位立委不分藍綠，今天針對松山機場是否搬遷的議題，質詢行政院長林全。（記者林正堃攝）

2017-03-21 14:51

〔即時新聞／綜合報導〕松山機場是否搬遷的議題，始終未有明確定論。今天三個離島立委、不分藍綠同時質詢行政院長林全。林全表示，目前沒有要評估或決定松機遷建問題。

《中央社》報導，澎金馬3位立委楊曜、陳雪生、楊鎮浯，今天打破藍綠界限，一同在立法院施政總質詢時表示，反對松山機場遷建。由於傳出桃機公司委託顧問公司評估松機遷移桃機的可行性，楊曜批評這是沒事情做。楊鎮浯表示，澎金馬每年有200多萬人次到松山機場，佔松機運能57%，這並牽涉觀光、經濟發展問題。

楊曜還提到，松山機場對離島來說是醫療轉運站，這並非機場捷運通到桃園機場後就能取代。楊鎮浯也說，若松機遷到桃機，不可能要病患去坐機捷轉回台北。

面對離島立委們的質詢，行政院長林全表示意外，澄清政院並沒有討論松機遷建問題；立委們提到的評估報告，林全說他並不清楚，要看什麼這是什麼時候做的，有可能是520之前。林全表示，沒有政策要思考松山機場要遷建。

林全說，松山機場遷建長期有人主張，但真正要考慮的不光是離島問題，還牽涉國家安全等，問題非常複雜，所以目前不論是政院或是交通部，都沒有相關的案子去評估或決定松山機場遷建的問題。