中生納保藍綠無共識 將召開朝野協商處理
2017-03-21 13:33
〔記者彭琬馨／台北報導〕立法院今進行攸關中生納保權益的「全民健康保險法」協商，其中針對中生身分應在「健保法」中規範、抑或是針對「兩岸人民關係條例」修法，藍綠代表爭執不下，經將近一個半小時的討論仍無法取得共識，民進黨籍的主席吳玉琴最後宣布，全案保留、交由院長召開協商處理。
社會福利及衛生環境委員會上會期雖初審通過「全民健康保險法部分條文修正草案」，但對於涉及將中生納入健保納保對象的相關條文規定仍須協商處理，衛環委員會主席、民進黨立委吳玉琴上午對此召開協商。
與會綠委和行政部門大多認為，不需修改健保法第九條，僅需自健保法施行細則第八條中修正，將中生持有的「中華民國台灣地區入出境許可證」（停留文件），同樣認定為符合健保法資格的居留文件，即可避開政治敏感地帶；但國民黨立委卻認為，需要從「兩岸人民關係條例」中修法，自根本解決入出境許可證到底是停留、還是居留文件的法律認證問題，國民黨立委王育敏甚至痛罵蔡政府只做表面善意，無意解決問題。
此外，對於政府補助比例各政黨也無法取得共識。依照民進黨原先規劃，中生納保後需全額自付保費，同時政府將取消僑外生保費補助，讓僑外生與陸生標準一致，僑外生每月保費將由原先的新台幣749元、調漲為1249元。對此，國民黨立委蔣萬安質疑，中生納保為什麼要將僑外生也拖下水？若政府希望對僑外生與中生一視同仁，就應該比照現行補助僑外生四成保費的規定，也補助中生。
會議經一個半小時的協商後，爭議條文仍無法達成共識，吳玉琴裁示，全案保留、交由院長協商。吳玉琴私下表示，中生納保議題自第八屆討論以來，一直無法達成共識，若在野黨堅持須自兩岸人民關係條例中修法，最後的結果很可能就是修不成，「政治後果也就要自己承擔」。
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