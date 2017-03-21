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法務部長釋權：基層檢察官票選推薦主任檢察官

2017-03-21  11:02

〔記者項程鎮／台北報導〕法務部長邱太三上午召開記者會表示，將針對檢方進行人事民主化改革，其中內部民主方面，部長將釋放一、二審主任檢察官的圈選權，由基層檢察官票選推薦，外部民主部分，部長圈選檢察長前，應聽取司法院人事審議委員會的3名以上專家學者意見。

邱太三指出，一、二審主任檢察官的圈選權，部長將釋出此權利，先由基層檢察官票選和推薦，再由部長從中提名與主任缺額同額的名單，送交檢察官人事審議委員會審議，如未獲通過，再補提名，如部長考慮提名調部辦事檢察官等情形，部長得在提名人數10％內，提名當選名單以外之人。

邱太三指出，部長圈選檢察長之前，還應聽取現任或曾任司法院人事審議委員會中的3名以上專家學者意見，再做決定。

另外，法務部將推動檢察長指揮權陽光化，落實檢察長責任，將節制檢察長對檢察官會議決議的裁量權，如檢察長對檢察官會議的決議有意見，應交由檢察官會議復議，如對復議結果仍有意見，應以書面載明理由，才能變更。

此外，檢察長行使個案指揮監督權、職務收取權或移轉權，也應以書面發布，如未依規定，檢察官可請求評鑑。

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  • 法務部長邱太三宣布，基層檢察官可票選推薦主任檢察官。（記者項程鎮攝）

    法務部長邱太三宣布，基層檢察官可票選推薦主任檢察官。（記者項程鎮攝）

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