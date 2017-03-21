獨家》核廢料最終處置時程全曝光！

核一廠露天乾式貯存場。圖為去年2月18日現場狀況。（資料照，台灣電力公司提供）

2017-03-21 10:24

〔記者羅添斌／台北報導〕我國核廢料最終處置場的設置及選址風波不斷，根據經濟部及台電公司最新送交立法院的報告，首度將設置核廢料的最終處置場，以及集中式乾式貯存設場的時程完整曝光，最終處置場將在民國144年完工啟用，集中式乾式貯存場要在民國133年前完工啟用。

立委今天透露，在這份最新的報告中，經濟部及台電公司指出，我國自民國67年開始利用核能發電，迄今共有核一、二、三廠的6部核能機組，依機組設計運轉年限40年計算，預估此3座核能電廠的6部機組，運轉40年將會產生約5048公噸鈾的用過核子燃料。

報告說，有關用過核子燃料之貯存與最終處置，台電公司參考國際先進國家經驗，採取水池冷卻、乾式貯存、最終處置3階段處理，但同時亦保留再處理的彈性。

經濟部及台電公司的報告也指出，我國用過核子燃料最終處置，全程工作分為：潛在處置母岩特性調查與評估階段（94~106年）；候選場址評選與核定階段（107~117年）；場址詳細調查與試驗階段（118~127年）；處置場設計與安全分析評估階段（128~133年）；處置場建造階段（134~144年）等5個階段進行。也就是在民國144年時，最終處置場就會建造完成並且啟用。

報告表示，如果最終處置場的設置有所延遲時，就要以設置集中式乾式貯存設施，做為應變方案。

報告指出，我國用過核子燃料最終處置計畫參考國際經驗，如於執行過程「候選場址評選與核定階段」有所延遲，為因應用過核子燃料乾式貯存設施執照期滿時，最終處置場可能尚未啟用之情境，台電公司已於「用過核子燃料最終處置計畫書」規劃，於118 年啟動用過核子燃料集中式乾式貯存設施計畫，127年確定場址並完成環境影響評估，133年前完成興建啟用。

根據報告表示，集中式乾式貯存設施計畫規劃為9個執行階段，包括：場址評選、投資可行性評估與政府核准、環境影響評估並確定場址、乾式貯存設施發包、乾式貯存設施細部設計與建造執照申請文件準備、建造執照申請、設備製造與貯存場施工、試運轉與運轉執照申請及運貯階段。